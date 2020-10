Viltmatning vid stamväg 51 väcker förargelse - "Jag försöker stoppa djuren från att gå till vägen", svarar markägaren

Är det okej att ha ett utfodringsställe för djur nära en livligt trafikerad väg? Den här frågan har de senaste dagarna diskuterats i en Kyrkslättgrupp på Facebook. "Jag försöker locka bort djuren från vägen", uppger markägaren.

Diskussionen startades av Leena Kauppila som hade reagerat på ett utfodringsställe placerat nära den livligt trafikerade Västerleden, stamväg 51 i Kyrkslätt.

Kauppila berättar att hon ofta då hon kör längs med vägen ser hjortdjur i närheten.

- Jag har under hösten sett flera nära-ögat situationer där bilisten med nöd och näppe har klarat av att väja för djuren.

I sitt Facebookinlägg ifrågasätter hon jägares moral då de lockar till sig djur så nära en väg där det sker mycket trafikolyckor.

Enligt Kauppila ökar risken för olyckor på grund av utfodringsstället.

- Det borde vara klarare regler för var man får sätta upp de här utfodringsställena. Matande av hjortdjur har gått helt överstyr. Reglerna för hur nära ett utfodringsställe man får skjuta djur borde också bli strängare.

Pernilla Rantamäki, som bor i närheten av utfodringsstället, har också reagerat på placeringen.

Hon berättar att hon ofta hör och ser olyckor på vägen. I år har det enligt henne skett mellan tre till fem hjortinvolverade olyckor.

- Trafiken och mängden hjortar gör att det finns en ganska stor risk för att det kommer att hända olyckor. När det annars också är ganska otryggt på det där vägavsnittet så tycker jag att man inte borde öka riskerna med att ha en matplats för djur alldeles intill vägen.

Statistik från Polisen och Viltcentralen visar att det under 2018 och 2019 har skett drygt 40 hjortdjurskollisioner på väg 51 inom drygt 1 kilometer från utfodringsstället.

Av dem skedde 22 år 2018, och 17 år 2019.

Ur den här statistiken saknas olyckor som inte har krävt att polisen tar sig till olycksplatsen.

Väg 51 är livligt trafikerad och förutom hjortdjurskollisioner så sker också andra typer av trafikolyckor ofta på samma vägavsnitt. Mellan 2015 och 2019 har tre olyckor lett till dödsfall.

Så sent som på torsdagskvällen (29.10) skedde ytterligare en trafikolycka i närheten av utfodringsstället.

Vad finns det då för regler gällande utfodringsställen? Är det okej att placera ett nära en livligt trafikerad väg?

- Svaret är i princip ja enligt lagen, säger viltplanerare Valto Kontro på Viltcentralen i Nyland.

Viltcentralen ger också rekommendationer gällande det här.

- Vi har sagt att man inte ska sätta upp dem helt intill vägar, eller i alla fall inte vid större vägar och hellre försöker styra djurens rörelser så att de inte går över vägar.