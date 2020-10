"Kliniska" tvåmålsskytten Teemu Pukki hyllas av tränaren – Marcus Forss hittade också nätmaskorna i Championship

Bild: imago images/Focus Images/All Over Press

Teemu Pukki firar mål mot Bristol. Teemu Pukki firar mål. Bild: imago images/Focus Images/All Over Press

Det blev Pukki-party i Bristol då Norwich gästade lokala City i engelska Championship på lördagen. Landslagsstrikern stod för två fullträffar – och dubblade samtidigt sitt målsaldo för säsongen.

Efter en lång dvala verkar Teemu Pukki ha vaknat. För en vecka sedan var krutet torrt mot Wycombe – och borta mot Bristol City utökade Pukki sitt målsaldo redan i den sjätte matchminuten.

Och han nöjde sig inte med bara ett mål. Innan matchen ens hunnit bli kvarten gammal hade Pukki redan utökat siffrorna till 2–0 till Norwich.

Pukki hade ännu lägen att fullborda hattricket både i första och andra halvlek, men lyckades inte klämma in bollen. Slutresultatet skrevs 3–1 till Norwich.

– Femte raka utan förlust i en svår bortamatch, att göra tre mål och förtjäna att vinna – jag är ganska nöjd, säger Norwich-tränaren Daniel Farke efteråt enligt reportern David Freezer.

– Det var tre lagmål. Fantastiska passningar och kliniska touchar och avslut av både Teemu Pukki och Emi Buendia, fortsätter han.

Det var Buendia som stod för Norwichs tredje mål i matchen.

Segern var Norwichs femte på nio försök den här säsongen. Pukki har stått för sammanlagt fyra mål.

Forss nätade igen

Förra veckoslutet noterades Pukki alltså för ett mål medan Marcus Forss pangade in två för sitt Brentford. På lördagen var det ombytta roller.

Forss fick hoppa in då "The Bees" gästade Luton. Han behövde bara en minut för att sätta in 3–0-målet och samtidigt punktera matchen.

Hoppa över Twitterpostning

I och med dagens resultat ligger Norwich nu fyra i Championship med 17 poäng på nio matcher. Brentford har i sin tur parkerat på nionde plats med sina 14 poäng.

Artikeln uppdaterad kl. 19.47 efter att de senare matcherna spelats klart.