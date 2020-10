Sean Connery död – var den första James Bond

Sean Connery i den första Bondfilmen Agent 007 med rätt att döda (Dr. No) 1962. Sean Connery som James Bond i Dr. No. Tänder en cigarett. Bild: BFA/Alamy/All Over Press

Den brittiska skådespelaren Sean Connery avled på lördagen 90 år gammal. Han var mest känd som den legendariska brittiska spionen James Bond på film.

Connery var född i Edinburgh i Skottland. Han tillbringade de sista åren av sitt liv på Bahamas och avled i sömnen, enligt BBC.

Han var den förste som personifierade Ian Flemings hemliga agent James Bond på film och var James Bond i sju filmer:

Dr. No (Agent 007 med rätt att döda) 1962.

From Russia with Love (Agent 007 ser rött) 1963.

Goldfinger 1964.

Thunderball (Åskbollen) 1965.

You Only Live Twice (Man lever bara två gånger) 1967.

Diamonds Are Forever (Diamantfeber) 1971.

Never Say Never Again 1983.

Sean Connery sa flera gånger att han var trött på James Bond, men gick ändå med på att medverka i sin sista Bondfilm Never Say Never Again.

Han spelade också med i äventyrs- och actionfilmer som Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones och det sista korståget) 1989 och The Hunt for Red October (Jakten på Röd Oktober) 1990.

Han fick en Oscar 1988 och adlades av drottning Elizabeth år 2000 för sina insatser för filmen.