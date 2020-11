Efter 25 år i ett splittrat USA litar Kettil Cedercreutz inte på prognoserna – och inte på Trump

Kettil Cedercreutz är bekymrad inför tisdagens val. Han har inte mycket till övers för Donald Trump och har redan röstat på Biden.

Men demokraterna är tyvärr inte så demokratiska. Trump kan överraska och hitta en väg för att vinna.

Finländaren Kettil Cedercreutz flyttade till USA år 1995. Han har jobbat med universitetsförvaltning och startupföretag i USA. Numera har han dubbelt medborgarskap och kan rösta i båda länderna.

I hans kretsar röstar man på Biden, men oroas över det splittrade landet. Demokraterna gjorde flera fel i föregående presidentval, men också i hanteringen av den djupa delningen bland folket.

Överraskande jämförelse

Kettil Cedercreutz jämför dagens USA med sin barndom på 1960–70-talet i Finland.

– Våra far- och morföräldrar hade skjutit på varandra under inbördeskriget. Diskussioner om det röda våldet och det vita våldet uppstod bara i en inre trygg krets där man visste att alla hade samma bakgrund och var överens.

Två familjer från de olika sidorna om skiljelinjen kunde inte sätta sig ner och debattera. Det är en mycket liknande atmosfär nu i USA, säger Cedercreutz.

Vad har Finland alltså gjort klokt för att komma över detta under de senaste hundra åren?

Vår stora rikedom

– Man har verkligen inventerat och gått igenom inbördeskriget från olika håll. Det är Finlands stora rikedom, säger Kettil Cedercreutz.

Han minns hur man under hans barndom räknade ihop till 7 800 dödade under inbördeskriget. Senare har man talat om hela 36 000 döda, och man har hittat fler arkebuserade i Tammerfors.

Finland är ett stort inbördeskrigslaboratorium, för finländarna tycker om att inventera saker, säger Cedercreutz. Det betyder att Finland har kommit långt i behandlingen av de svåra minnena.

– Vi har också en regering i Finland som drivs av fem kvinnor. Det är ju väldigt långt ifrån en man i USA, både i fråga om kön, värderingar och kollektivitet.



En del talar redan om risken för inbördeskrig i USA. Det behövs försoning, enligt Kettil Cedercreutz Den amerikanska flaggan i lågor i nattlig demonstration i Washington. Bild: AFP / Lehtikuva

Försonat Finland

Cedercreutz återkommer flera gånger till Finlands inbördeskrig när han försöker beskriva hur delat USA är i dag. USA har aldrig fått sin försoning till stånd.

Den största drivkraften i Finland under krisen 1918 var de fantasier man hade om sin motståndare. Pressen på var sida svartmålade de andra.

Det har också hänt i USA. Hur kan det ske i ett modernt samhälle med alla kommunikationer, undrar Cedercreutz. Han går tillbaka till 60-talet, till medborgarrättsrörelsen – och till president Nixon.

Medierna beskriver olika verkligheter

Det att journalisterna gjorde Watergate-avslöjandena och lyckades sparka Nixon, det har republikanerna aldrig förlåtit, enligt Cedercreutz. Då uppstod en tanke att göra något åt pressen.

1987 slopade president Reagan den så kallade Rättvisedoktrinen (Fairness Doctrine). Den hade ålagt radio- och tv-stationerna att ta upp kontroversiella ämnen och behandla dem mångsidigt i sina nyheter.

Det blev fritt fram för kanaler som CNN och FOX att behandla fakta ur egna perspektiv. Det är 33 år sedan.

Vi har skapat två helt skilda verkligheter. Man beskriver verkligheten med helt olika ord, utgående från väldigt avvikande värderingar, beklagar Kettil Cedercreutz.

De olika grupperna har förlorat möjligheten att kommunicera. USA:s regeringsform bygger inte på att partier samregerar. Då uppstår en kultur där besluten bara slås igenom.

Åldringarnas ledarskap

Valet i USA är som ett gammaldags sovjetiskt val mellan Stalin mot Brezjnev, säger Cedercreutz med en glimt i ögat. Valet står mellan diktatur och stagnation.

– När ett land kommer till en punkt där ledarna börjar närma sig 80, så är det ganska tragiskt.

Bidens enda merit är att han är en motsats till Trump. Hans framtoning är så urlakad att den inte riktigt är något annat heller. Han vågar inte profilera sig, av rädsla för att fjärma någondera sidan av sitt väljarspektrum, säger Kettil Cedercreutz.



Åldriga kandidaterna Biden och Bush, som ett val mellan Stalin och Brezjnev, diktatur eller stagnation, skämtar Kettil Cedercreutz. Trump och Biden i bildcollage, båda med vidöppna munnar. Bild: AFP / Lehtikuva

"Etablissemangets fel 2016"

– Det ironiska är att demokraterna inte på riktigt är ett demokratiskt parti, republikanerna är mer demokratiska.

Republikanerna har “survival of the fittest”. Man tar en massa kandidater och den som får mest röster blir partiets kandidat. Men i demokratpartiet har etablissemanget mycket att säga, påpekar Cedercreutz.

– Om man hade lyssnat på gräsrötterna så hade kanske Bernie Sanders varit kandidat för fyra år sedan. Sanders hade mobiliserat upp ungdomen och det hade varit demokratiskt.

Men etablissemanget körde fram Hillary. Det gjorde valsegern enklare för Trump.

Demokraterna brukar ha de yngre kandidaterna

– Det är hemskt tragiskt att man inte hittar kandidater kring 40 år bland demokraterna. De har i medeltal en sju år yngre presidentkandidat än republikanerna, säger Cedercreutz.

Jimmy Carter var äldst, han blev vald till president som 53-åring. Resten av de demokratiska kandidaterna har varit mellan 40 och 50 år gamla. Så man avviker från det vanliga genom att ha en 78-årig kandidat. Biden blir 82 år innan valperioden är slut.

– Det positiva är att vi har en dynamisk vicepresident i Kamala Harris. Hon kan säkert mobilisera mer dynamiskt tänkande individer, säger Cedercreutz.

Europeisk tradition dominerar kusterna

Det är mycket tal om hur olika de amerikanska delstaterna är, och hur olika de röstar.

I motsats till Europa styrs USA intellektuellt från kusterna. Där finns den urbana liberala kustkulturen – och där finns det fler demokrater.

I “hjärtat av USA”, inlandet som också kallas “överflygningsområdet” (Fly over country), finns en helt klar republikansk majoritet. På landsorten är man överlag mera konservativ.



Munskydd som coronaskydd har inte varit en naturlig sak för Trump och hans anhängare. Manlig Trump-anhängare med coronaskydd över näsan. Bild: AFP / Lehtikuva

Storstadsgeografin

Det går inte att enbart tala om de olika delstaternas olika politiska inställning. Den stora diversiteten finns inom en och samma stad.

De stereotypa amerikanska miljonstäderna är alla byggda på samma sätt, säger Cedercreutz och pekar på Cincinnati, Indianapolis och Phoenix i Arizona.

Det finns ett centrum med skyskrapor med mest kontor, sen de gamla förorterna som har förslummats.

Efter det blir det rikare och rikare, ju längre ut du kommer. Men det kan skilja några tiotal kilometer mellan de rikaste och de fattigaste.

Utbildningen ändrar ditt politiska val

Cedercreutz jämför gärna utbildningsnivån med politisk inställning. I en insändare i HBL i somras skrev han om rötterna till Trumps retorik.

Utbildningsnivån var en av de viktigaste orsakerna till Trumps-segern i presidentvalet 2016.

I delstater där mer än en tredjedel av vuxenbefolkningen har en bachelor-grad segrade Hillary Clinton. 92,5 procent av delstaterna där fler än 73 procent saknade en bachelor-utbildning ställde sig däremot bakom Donald Trump.

Utbildningsnivån och valutgången korrelerar till över 80 procent mellan de olika delstaterna, och det är en väldigt hög korrelation, påpekar Kettil Cedercreutz.

Utbildningsnivån avgör förstås också framgången i livet.

De begåvade som har råd, har goda möjligheter att förkovra sin levnadsstandard.

Kettil Cedercreutz betonar utbildningsnivån. Den avgör också hur amerikanerna röstar. Kettil Cedercreutz poserar på staty föreställande en F-bokstav samt kniv och gaffel. Bild: Privat bild

Ett knapptryck betyder så mycket

Kettil Cedercreutz har röstat i god tid på förhand. I hans valkrets skulle man trycka på en datorskärm. Han beskriver nervositeten när han skulle trycka på knappen för Biden.

– Jag gick dit, satte fingret på knappen och var livrädd att jag av misstag skulle trycka på Trumpknappen. Det kändes som att man där kan starta ett tredje världskrig om man vill.

Cedercreutz gläds över makten han känner då han som dubbelmedborgare, i Finland och i USA, kan rösta både i finländska och amerikanska presidentval.

Valet av Biden var absolut självklart. Kettil Cedercreutz har svårt att förstå argumenten för Donald Trump.

– Jag kan inte ens förstå hur man kan rösta på en sådan individ. Jag förstår att man kan hitta några underliggande politiska aspekter, men individen Trump har jag ingen förståelse för.

Kettil Cedercreutz har bott i USA i tjugofem år, med början i Cincinnati. Han flyttade till USA för att jobba med universitetsförvaltning och arbetsintegrerat lärande, som han hade gjort också i Finland.

Numera bor Kettil Cedercreutz i Chicago och jobbar som startupföretagare inom medicin. Han håller på att skriva en bok om det kluvna landet USA.

Ingen säker seger

Men blir Biden vald? Det är veckans fråga.

– Jag är tyvärr pessimist. Med Trump säger jag: "We ain´t seen nothing yet". Cedercreutz är skeptisk och vågar inte tippa.

Man har petat på så många omständigheter kring valet med poströsterna, distriktsindelningen, manipuleringen av systemet på många sätt. Många Trumpanhängare i Cedercreutz omgivning tror att Trump kommer att hitta en väg till seger i vallabyrinten.

Trump är också framgångsrik på sina valmöten. Någon egentlig politik finns ju inte i den amerikanska valkampanjen – inga debatter, sakargument och inga politiska principer.

Trump bommar inte med hagelskurarna

– Trump har nog ingen egentlig strategi där han tänker igenom saker. Han bara kastar så mycket smuts på väggen att någonting alltid fastnar, säger Cedercreutz.

Eftersom Trump tillåts ändra åsikt flera gånger inom en vecka, så märker han vad som går hem. Om det han säger inte fungerar, så vänder han ryggen till det direkt.

Det är ett mycket praktiskt sätt att skaffa röster. Man bommar inte när man skjuter med hagelgevär.



