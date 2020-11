Ellen Strömberg: Emily in Österbotten

Ellen Strömberg har sett Netflix nya serie Emily in Paris och funderar hur det vore med en Österbottnisk version av serien, samt diskuterar ruschet man får då man hör sin hemstad nämnas på tv. Författaren Ellen Strömberg Bild: Schildts & Söderströms/Eva Lingon

Ganska ofta har jag tänkt på hur det är att växa upp på en plats alla verkar ha nån slags relation till. Att ha en vardag i en stad som blir besjungen gång på gång, göra sina ärenden på adresser folk känner igen. Det är säkert trevligt, har jag tänkt.

Jag bor i en landsände som fram till rätt nyligen sällan figurerade på tv. I alla fall inte som något annat än en grogrund för idel bonniga stereotyper.

En av Netflix stora publiksuccér i år är Emily in Paris. Netflix går aldrig ut med tittarsiffror, men Emily har stadigt legat högt på deras topplista sen hon för första gången öppnade ett fönster mot gatan, såg Eiffeltornet i horisonten och ropade Bonjour!

Emily in Paris är skapad av Darren Starr, som bland annat ligger bakom Beverly Hills 90120 och Sex and The City, två av 90-talets mest epokgörande serier. Höga förväntningar, absolut.

Darren Starr verkar också kanske vara något av en frankofil, Carrie Bradshaw tillbringade ett par nerviga avsnitt i Paris under Sex and The Citys sista säsong och vem har glömt när Brenda och Kelly från Beverly Hills åkte på nån slags språkresa till Frankrike och började röka? Inte jag i alla fall.

Vissa menar att det handlar om den perfekta verklighetsflykten en höst som mest kännetecknas av andra vågen och smittkedjor.

Phil Collins dotter Lily Collins spelar huvudrollen i de tio avsnitten om amerikanska Emily som får drömjobbet som konsult på en stor reklambyrå i Paris.

Men sacre bleu! Fransmännen varken pratar engelska, kommer i tid till jobbet eller är speciellt trevliga. Detta trots att Emily klär sig i både basker och Chanel-liknande tweedkopior.

I stället röker de, har dekadenta otrohetsaffärer och har näsorna så högt i vädret att de inte ser den tappra Emilys försök att hjälpa dem. De enda som är trevliga mot vår hjältinna är så klart de franska männen, som alla dryper av Serge Gainsbourgigt självförtroende.

Men skam den som ger sig, Emily börjar instagramma om sitt Paris-äventyr och får i skarven mellan två avsnitt flera tusen följare som inte kan få nog av hennes generiska hashtags om croissanter och vaginakrämer.

Detta medan hon sitter på uteserveringar, tittar ut över rena och skimrande Paris-gator och mest träffar människor som är mellan 20 och 30, eller snygga nog att ligga med människor mellan 20 och 30.

Ingen verkar riktigt kunna sätta fingret på vad det är som får mig och många andra att sluka avsnitt efter avsnitt på samma sätt som Emily slukar sina pain au chocolats. För den allmänna opinionen är ändå att Emily in Paris inte är bra tv.

Vissa menar att det handlar om den perfekta verklighetsflykten en höst som mest kännetecknas av andra vågen och smittkedjor. Det är onekligen skönt att fokusera på problem som kan lösas med en käck slogan och ett tårfyllt brandtal av Emily.

Det finns inget hinder, inga samhälleliga omständigheter, inga kriser och inga pandemier som står i vägen för Emilys amerikanska Pollyanna-charm.

Emily som sveper minkpälsen av egensnodd mink tätare om sig en höstkväll på väg hem från ett valfritt bönehus eller församlingscenter.



När jag tittar på Emily in Paris tänker jag igen på hur det hade varit, hur en österbottnisk variant kunde se ut, om Emily skulle få jobb på en österbottnisk reklambyrå. Sen ett par år tillbaka har vi ju faktiskt sådana här också.

Österbotten har visserligen inte Paris tusenåriga historia som kulturcentrum att luta sig mot, men Österbotten har de senaste fem-tio åren seglat upp som vagga för en hel massa finlandssvenska kulturuttryck. Här finns stoff att hämta!

Emily som biter i en rosenröd tomat direkt ur ett växthus, hashtag yousaytomato.

Emily som flirtar med sin granne, den tystlåtne men lojale småföretagaren.

Emily som sveper minkpälsen av egensnodd mink tätare om sig en höstkväll på väg hem från ett valfritt bönehus eller församlingscenter.

Det är en lockande tanke. Jag undrar åter en gång hur det hade känts att bo på en plats som är vad Paris är. Tröttnar man? Det är fortfarande en rusig känsla varje gång jag hör min hemstads namn i tv, oavsett sammanhang.

Nyligen genomgick jag det ruset när Anna-Sofia Nylunds film Jeppis suger - en film om min hemlängtan kom upp på Arenan. Sen var jag inte med att se den om vi säger så.

Nylunds dokumentär är långt ifrån en Starr-produktion, den är ingen Emily in Paris, snarare är det en långsam och ambivalent kärleksförklaring, helt utan technicolor-filter.

Jag blir hemskt berörd av dokumentären och svepningarna med kameran över bland annat ett rivet Masken-hus. När filmen är slut är jag tårögd av flera anledningar.

Ändå väcks något i mig. Något bittert, lokalpatriotiskt. Jag mumlar hela kvällen om att det väl “bara” är att flytta hit om man längtar hit. Att det “minsann” inte är alls är så svårt eller omöjligt att leva här som ung, kreativ människa. Att Jeppis nog “sannerligen” utvecklats det med.

Men om Nylunds kärleksförklaring - som jag gillade - får mig att puttra av kränkthet, hur skulle jag känna om Darren Starr skulle serenadera mitt Österbotten?

När Emily lyckas få sin väninna, vars stora trauma - hån i en kinesisk talangjakt och senare viral kändis - har hållit henne tillbaka, att sjunga igen och väninnan bräker fram ett La vie en rose med ögonen slutna i en park sluts även mina ögon. Av skam.

Jag sekundärskäms å Paris vägnar. Och det närmaste jag kommit den staden är ett dåligt hångel med en fransos i Berlin en nyårsafton för miljoner år sen.

Hur skulle det då kännas om Emilys väninna istället ställde sig på en grådisig åker och stämde upp i Döpt i Kyrö älv?

Nej tack. Jag slipper gärna de horder av storögda au pairer som fortsätter strömma till Paris i hopp om att hitta det Emily in Paris lovar dem.

Däremot tar jag gärna emot Fia Nylund och andra Jeppis-bor i exil om de vill flytta tillbaka.