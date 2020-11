Förberedelserna inför kommunalvalet är i full gång i Egentliga Finland - den coronadrabbade kommunalekonomin kan bli en viktig valfråga

Om ungefär ett halvår är det dags för kommunalval, och i Egentliga Finland är partierna i full gång med förberedelserna inför valet. Yle Åboland har pratat med representanter för partierna för att se hur läget ser ut.

Intresset för att ställa upp har varierat

Just nu pågår processen att hitta kandidater som vill ställa upp för de olika partierna, och att sammanställa vallistor i de olika kommunerna. Både Rörelse Nu och Sannfinländarna meddelar att intresset hittills har sett bra ut.

- Det känns som att folk har vaknat, och verkligen vill vara med och påverka. Intresset har varit enormt, säger Sannfinländarnas valchef Hannele Al-Hamzawi.

Jethro Rostedt, ordförande för Rörelse Nu i Åbo, säger även han att partiet redan nu har fått in väldigt många ansökningar, och att man hoppas på en full lista.

Intresset för att ställa upp till kommunalvalet har sett olika ut bland partierna i Egentliga Finland. Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell

Bland de flesta partierna ser intresset hittills ut ungefär som vanligt. SFP, de Gröna, SDP, Centern, KD och Vänsterförbundet meddelar alla att man är nöjda med antalet intresserade kandidater hittills, men att det ännu finns utrymme för fler kandidater i en del kommuner.

Svenska Folkpartiets kontaktchef Cecilia Achrén säger att intresset för att ställa upp har varit särskilt stort i Pargas. Enligt Achrén är målet för SFP i vårens val att behålla sin ställning i de kommuner där man just nu har enkelt majoritet.

Juha Rantasalmi, verksamhetsledare för Samlingspartiet, säger att intresset för att ställa upp hittills har varit mindre än vanligt.

- Under det senaste valet hade vi flera evenemang och mycket kampanjarbete redan under sommaren, men nu har mycket fallit bort. Det har drabbat förberedelserna inför valet och kanske också intresset för att ställa upp. Att be folk ställa upp är en mycket personlig sak, och det är lättare att göra ansikte mot ansikte.

Hur kampanjar man i coronatider?

På grund av coronaläget kommer antagligen valkampanjerna att se lite annorlunda ut i år, och alla partierna säger att de är beredda att kampanja mer aktivt på sociala medier och via virtuella kanaler än tidigare.

- Vi hoppas på att få träffa människor, med skyddsavstånd och munskydd, för man vill nog träffa väljarna ansikte mot ansikte. Men det beror på hur situationen utvecklas, säger Vänsterförbundets kommunalvalskoordinator Kaisa Vallivuori.

- Allt som har gjorts tidigare kommer nog att göras i år igen, men på ett annat sätt, säger Olli Välke, verksamhetsledare för De Gröna.

- Vi måste kanske satsa mer på vissa andra kanaler, som radio och tidningar, för att öka synligheten nu i dessa tider, säger Talvikki Jori, verksamhetsledare för SDP.

Jethro Rostedt vid Rörelse Nu tror att kampanjandet kommer att gå riktigt bra även denna gång, eftersom partiet redan har en stor synlighet på sociala medier.

Så här kampanjarbetet i Åbo ut under det senaste valet 2017, men den här gången blir det antagligen betydligt tommare. Många människor på gågatan i Åbo då valstugorna invigdes inför kommunalvalet 2017. Bild: Yle/ Nora Engström

Kommunalekonomin kan bli en av valets stora frågor

Även om det finns stora skillnader mellan kommuner när det gäller vilka frågor som är viktiga i kommunalval, och specifika valmål inte ännu är fastslagna, finns det ändå vissa frågor som partierna redan nu förutspår kommer vara viktiga.

Från SDP:s sida tror man att social- och välfärdsreformen kommer att bli en stor fråga. Jori tror även att barn och ungas mående, som påverkats negativt av coronapandemin, kommer att vara en fråga som är stor under valet.

Som vanligt kommer organiseringen av tjänster nära hemmet kommer att vara en av de viktigaste frågorna, förutspår flera av partierna. Juha Rantasalmi tror att det är extra viktigt just i år att människor får vara med och påverka vad som händer i deras närhet.

I det läget vi nu befinner oss, med stora globala frågor som kanske känns skrämmande, så tror jag att det är viktigt för människor att få prata om frågor nära dem.

― Juha Rantasalmi, Samlingspartiet

Även kommunernas ekonomi kommer att bli en avgörande fråga i valet, tror flera av partiernas representanter.

- Jag tror att covid-19 och hur pandemin har påverkat kommunernas ekonomi kommer att vara en stor fråga, säger Achrén.

- Det är dags att på allvar fundera på hur vi använder våra pengar, säger Al-Hamzawi.

I den här artikeln inkluderas de partier i Egentliga Finland som även har representanter i riksdagen.