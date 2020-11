En kvinna från Helsingfors berättar hur hon råkade i klorna på QAnon – konspirationsteorin samlar anhängare med bland annat retorik om upplysning

När mannen började tala om upplysning och meditation var den 49-åriga kvinnan såld. Hon började tro på QAnons konspirationsteorier. Den i grunden högerextrema och antisemitiska konspirationsteorin rekryterar nu anhängare till "kampen mellan ljus och mörker”. Av de som delar QAnons innehåll vet knappast alla vad innehållet egentligen handlar om, skriver Johanna Vehkoo för Yle Oppiminen.

Det var i början av år 2018 som mannen startade sin dator och ville visa en intressant artikel för kvinnan. De hade känt varandra i ungefär ett års tid. Kvinnan var väldigt förtjust i mannen och följde intresserat med allt han talade om.

Den intressanta artikeln var namnmärkt med Q. Det var ett meddelande, ett slags förebud, som QAnon följarna hade diskuterat kring på olika diskussionsforum på nätet. Det var vad mannen ville visa.

QAnon är på så sätt en typisk konspirationsteori att den har skapat en alternativ förklaring av världen.

Enligt QAnon teorin styrs händelserna i världen av en illasinnad elit som tar barn som slavar och som, nu senast, är ansvarig för den pågående pandemin. Det som skiljer den här från tidigare konspirationsteorier är att den så skickligt använder sig av internet och mekanismerna på de sociala medierna för att sprida sitt budskap.

Fakta om QAnon QAnon är ett hopkok av en rad högerextrema konspirationsteorier. Nätverket är spretigt och konspirationen växer och lever hela tiden. I stora drag går konspirationsteorin ut på att världen styrs av ett hemligt nätverk av djävulsdyrkande pedofiler.

I sammansvärjningen ingår otaliga kändisar och politiker, bland dem det demokratiska partiet i USA, Bill Gates och George Soros. Nätverket QAnon får allt fler medlemmar, framför allt i USA men också i Europa. I Qanons värld är president Trump frälsaren som ska besegra det onda i världen. Och det onda representeras bland annat av etablerade politiker och medier Konspirationsteorin fick sin början i oktober 2017 då en anonym användare som kallade sig Q lade ut en rad inlägg på sajten 4chan. Q påstår sig vara en högt uppsatt amerikansk tjänsteman med tillgång till hemligstämplad information. Konspirationsteorin var länge en marginell rörelse men den har vuxit snabbt under coronapandemin,

som enligt QAnon är en bluff för att försöka avleda uppmärksamhet från satanistnätverket. De satanistiska ritualerna som beskrivs i konspirationsteorin har klara kopplingar till antisemitisk propaganda. Enligt QAnon utkämpar president Donald Trump en hemlig kamp mot pedofilnätverket. Källa:

– Då hade jag inte ens hört om hela QAnon, säger den 49-åriga kvinnan från Helsingfors. Hon vill förbli anonym på grund av det känsliga innehållet i intervjun.

QAnon påminner om ett spel

Mannen var i 50-års åldern, högskoleutbildad och kom från en så att säga god familj. Han hade tidigare bott i Amerika och där hade han blivit bekant med QAnon.

– Jag tog honom för att vara en intelligent människa. Jag kunde på inga sätt misstänka någonting skumt. Han var trevlig och övertygande.

Kvinnan vill berätta om sina erfarenheter av att vara i klorna på en konspirationsteori för på senare tid har det varit diskussion om det här, i och med att finländare råkat ut för försök till spridning av konspirationsteorier i samband med yoga. Kvinnan ser att hon själv föll offer för hjärntvätt och hon vill varna andra.

Kvinnan har sysslat aktivt med yoga i åtminstone femton år. Hon har varit på yoga-lektioner också i år där läraren berättade att hen motsätter sig vaccin och tror på flockimmunitet i kampen mot coronapandemin. Säkerhetsavstånden och ansiktsmaskerna var enligt läraren helt onödiga.

– Jag gick inte på den lärarens yogapass efter det.

Konspirationsteorin som påminner om ett spel är beroendeframkallande

Den 49-åriga kvinnan berättar att mannen som introducerade QAnon för henne fortsatte sin rekrytering under en lång tid.

– Det var till synes trevligt umgänge där vi tittade på någon video eller tillsammans läste artiklar på nätet.

QAnon påminner om ett spel. Det lockar de intresserade att göra “egna efterforskningar” (do your own research är en av organisationens motton), som får dem att se tecken på konspirationer överallt. Många forskare har också tolkat QAnon med hjälp av spelteorier.

Att lösa gåtor och framföra sina egna teorier ger följarna högre status i samfundet vilket sporrar dem att fortsätta sina egna efterforskningar. Det här intresserade ändå aldrig kvinnan från Helsingfors.

– Han gjorde all den forskningen själv och erbjöd den färdig åt mig. Det gick säkert en massa tid åt till den "researchen".

Jag började tänka att det kanske faktiskt finns en maktelit som styr allt det här.

Hon gick inte med i direkta Q-temagrupper på sociala media och delade heller inte rörelsens innehåll till sina bekanta.

– Först när innehållet började förändras till att handla om upplysning och meditation, delade jag någon länk, säger hon.

– Mannen visste att jag höll på med yoga så han började använda retorik som passade mig. Han började tala om meditation och alternativa behandlingar.

QAnon lockar yogier och andra grupper som är intresserade av kroppens välbefinnande genom att tala om kampen mellan ljus och mörker, upplysning och sökande efter sanning.

Särskilt under det senaste året har ett fenomen som kallas för pastell-Q börjat synas. Speciellt på Instagram delas meddelanden som liknar ordspråk, pyntade i pastellfärger och med vackra bilder.

– Jag hade varit arbetslös en tid. Jag tror att jag kanske förlorat tron på samhället för det var svårt för mig att få jobb trots att jag hade en bra utbildning, berättar kvinnan.

– Jag började fundera att kanske det faktiskt finns en maktelit som styr allt det här. Och kanske jag själv hör till de här andra, de här upplysta som ska rädda världen. Jag tänkte att det var därför jag inte fick jobb som motsvarade min utbildning.

Hur kan teorier från extremhögern locka personer som sysslar med yoga?

QAnon spred sig till en början i det amerikanska alternative right-fältet, alltså en högerextrem grupp på nätet. Fenomenet kan med god orsak ses som en i grunden högerextrem och antisemitisktisk rörelse.

– Exempelvis ordet globalist som används mycket i det qanoniska sättet att tala är gammalt och härstammar från den antisemitiska syftningen på judar, konstaterar biträdande professor Katja Valaskivi som leder ett projekt med rubriken Salaliittoteorioiden politiikka, konspirationsteoriernas politik, vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Ändå har QAnon särskilt under det senaste året fått anhängare också bland dem som traditionellt sett är vänster- och grönt tänkande människor.

Särskild attraktion har QAnon utövat på dem som förespråkar alternativmedicin, olika new age-grupper och som tidigare redan nämnt - bland dem som håller på med yoga.

Q förekommer i den officiella politiken: Bland de nominerade till kongressen i USA finns det av teorins anhängare.

QAnons anhängare har också kapat hashtaggen #savethechildren. Mannen som rekryterade den finländska kvinnan trodde exempelvis att den onda eliten verkligen mördar och äter barn och att man också i Finland hela tiden kidnappar barn i det här syftet.

– Om man ser på saken ur en religionshistorisk synvinkel så förekommer här inte mycket nytt. Narrativet med en hemlighetsfull högre makt som styr världen och den stora globala förändringen som är på kommande har cirkulerat redan i tiotals år.

Enligt tidigare forskning närmade sig new age-kretsarna och extremhögern varandra under 1980- och 90-talet i sina teorier om ett yttre hot från rymden, säger Valaskivi.

Att sprida konspirationsteorier hör också till populismen som finns både till höger och till vänster.

– Om man granskar populismen just som en kommunikationsstrategi så finns det tre faktorer som förenar vänster- och höger- tänkandet: Kritk av eliten, en motsättning mellan oss och dem och en uppmaning eller vädjan till folket.

Den traditionella vänsterpopulismen vädjar till folket och kritiserar eliten. Medan högerpopulismen i sin tur också vädjar till folket och bygger upp en motsättning mellan till exempel “oss” och invandrarna.

Många delar QAnons innehåll utan att förstå sammanhanget

Det är svårt, för att inte säga omöjligt att definiera hur många som tror på konspirationsteorier i Finland. De som tror på konspirationsteorier brukar tycka att konspirationsteoretiker är ett kränkande ord. De tror ju att det är sant.

Människor söker svar och enkla lösningar på en komplicerad samhällssituation. Och vad skulle väl vara härligare än att hitta en förklaring till varför allt det här händer.

Många skulle inte ens erkänna sig vara QAnons anhängare för de delar ju endast innehåll som är viktigt för dem själva utan att de ser sambandet med den extrema rörelsen.

Det kan vara svårt att identifiera sambandet mellan sina egna tankar och konspirationsteorin. Verkliga “medlemmar” av QAnon är få till antalet men de som utsatts för teorierna är märkbart fler.

När QAnon-anhängare värvar nya medlemmar nämner de ofta inte ens QAnon. De lockar sina offer, genom att tala om teorier som har med coronaviruset eller med utnyttjandet av barn att göra. Och offret märker inte att det handlar om QAnon.

QAnon absorberar, modifierar och slukar nästan vilken annan konspirationsteori som helst

Trots att QAnons kärna består av amerikansk partipolitik, har den fått anhängare världen över. Så som ett internetmem kan QAnon omvandlas till att fylla lokala behov. På hösten 2020 viftades det med QAnon-skyltar utanför rikdagshuset trots att demonstrationen handlade om att Finland borde gå ur EU.

– Osäkerhet i världsläget och känslan av att hela samhällsstrukturen är i gungning på grund av coronaepidemin påverkar det här, säger Katja Valaskivi.

– Människor söker svar och enkla lösningar på en komplicerad samhällssituation. Och vad skulle väl vara härligare än att hitta en förklaring till varför allt det här händer.

“Väldigt skicklig politisk propaganda”

QAnon håller som bäst på att växa till alla konspirationsteoriers moder. Den absorberar, modifierar och slukar nästan vilken annan konspirationsteori som helst: att 5G-teknologin och coronaviruset har ett samband, att coronaviruset är en påhittad sjukdom, att vaccinationerna skulle vara de onda läkemedelsföretagens (eller Bill Gates) konspirationer - för att nämna några.

Syftet verkar vara att framkalla förvirring och förorsaka en känsla av instabilitet i samhället

Det spelar heller inte längre någon roll vem eller vilka som ligger bakom de ursprungliga Q-mysterierna.

QAnon har lösgjort sig från sin ursprungsplattform och spridit sig överallt. Den finns i gatubilden: på Q-banderoller och t-shirts och den syns på Trumps valkampanjer och vid protester mot coronarestriktionerna över hela Europa. Några följare har till och med gjort sig skyldiga till våldsbrott.

Q förekommer också i den officiella politiken: bland de nominerade till kongressen i USA finns det Q-anhängare. När Donald Trump tillfrågades vägrade han säga att QAnon inte baserar sig på sanning.

Enligt forskaren Katja Valaskivi måste vi förstå QAnon som “väldigt skicklig politisk propaganda”.

Det kan vara verkligt svårt att ta sig loss från QAnons sektliknande samfund.

– Om man läser Q:s ursprungstexter står det glasklart att det är Trumpistisk propaganda. Det försöker man inte ens hemlighålla. Vi vet ju inte vilka alla som deltar i att producera det här innehållet. Kopplingen till presidentvalet i USA är klar. Det blir intressant att se vad som händer med QAnon efter valet, säger Valaskivi.

Q:s propaganda grundar sig på det äldsta av propagandatrixen; att bygga upp en bild av fienden.

– Syftet verkar vara att framkalla förvirring och förorsaka en känsla av instabilitet i samhället, säger Valaskivi.

"Jag hade förlorat mig själv"

Det kan vara väldigt svårt att ta sig loss från ett så sektliknande samfund som QAnon. För en del kan banden till vänner och familj brytas helt då QAnon blir deras “nya familj”. I fallet med kvinnan från Helsingfors var det inte så illa.

Hon säger att just det sektlika var det som hon började ifrågasätta. Hon hade börjat leva sitt liv så att hon misstänkte alla människor och organisationer för att vara onda. Livssfären hade krympt. Hon hade också insett att mannen som tidigare tänkt grönt och vänster, hade börjat uttrycka rasistiska, kvinnofientliga och antisemitistiska åsikter.

– Q är nästan som en religion där Trump är messias och Q är gud.

Mannen började påstå att kvinnor inte har något värde och att de borde koncentrera sig på stanna hemma och föda barn.

– Då förstod jag att jag hade förlorat mig själv. Jag visste inte längre vem jag var. Jag var tvungen att att dra mig ur/göra slut.

Så här kan du känna igen en konspirationsteori: 1. Fundera över vem som ligger bakom den påstådda konspirationen. Är det en topphemlig elitgrupp så som frimurarna eller en Bilderberg-grupp?

De här grupperna har enligt fler teorier varit verksamma i årtionden utan att bli avslöjade.

Eller är det någon odefinierad folkgrupp som “globalisterna” eller liberalerna?

Hur sannolikt är det att en så svårt definierbar och löst sammansatt grupp skulle klara av organisera en hemlig plan?

Ju fler människor som är med i konspirationen desto mer sannolikt är det att den redan skulle ha avslöjats. 2. Vilken är den hemliga planen? Om det handlar om att erövra världen, har du med största sannolikhet stött på en konspirationsteori.

Andra kännetecken är att man får reda på hela planen endast genom att kombinera saker som i verkligheten inte hör ihop.

Är orsak-verkan förhållandet verkligt eller bara fantasier? Hur invecklad är planen och är den verkligen genomförbar? 3. Hur håller man den hemliga planen hemlig? Vilka åtgärder skulle hemlighållandet kräva?

Att hålla en konspiration hemlig skulle på riktigt kräva över-mänskliga resurser.

I verkliga livet är människor inte alltid på sin vakt. Alla begår misstag. Den här texten har publicerats tidigare i Johanna Vehkoos bok, Valheenpaljastajan käsikirja (Kosmos, 2019).

Den här artikeln är en översättning av Helsinkiläinen joogaharrastaja kertoo, miten joutui QAnonin pauloihin – salaliittoteoria kerää kannattajia valaistumisen retoriikan avulla standard, skriven av Johanna Vehkoo.

Artikeln är översatt av Charlotte Lindroos

