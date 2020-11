New York City besegrade New York Red Bulls med 5–2.

Ett prestigefyllt New York-derby stod på programmet i den amerikanska fotbollsligan MLS. Gästande New York Red Bulls tog ledningen i slutet av den andra halvleken, men New York City vände 1–2 till 5–2. Finländaren Alexander Ring stod för 3–2-segermålet som var en riktig drömträff.