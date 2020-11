460 miljoner skolbarn har förlorat flera månader av undervisning efter att regeringarna stängde skolorna

Barn på väg hem i staden Abs i Jemen. 5,8 miljoner barn i Jemen går miste om undervisning just nu. Skolorna är stängda dels för att myndigheterna försöker bromsa upp spridningen av coronaviruset, dels på grund av det utdragna kriget. Barn på väg hem i staden Abs i Jemen under coronapandemin. Skolan är stängd på grund av kriget i Jemen och på grund av att myndigheterna försöker begränsa smittspridningen.

Under coronavåren 2020 stängdes skolorna i över 170 länder Fattigare länder har dröjt längre med att öppna skolorna jämfört med de rikare länderna. De redan stora globala skillnaderna i rätten till utbildning har blivit större under coronapandemin.

Våren 2020 kunde som mest över 1,5 miljarder skolbarn inte gå i skolan på grund av regeringars beslut att försöka kontrollera spridningen av coronaviruset.

I världens fattigare länder har skolbarnen gått miste om upp till 4 månaders skolgång, medan skolbarnen i de rikare länderna i snitt missat sex veckors skolgång.

Det visar en färsk rapport - What have we learnt - från Unicef, Världsbanken och Unesco.

En elev i Street Light School i Johannesburg anmäler sig i början av skoldagen. I skolan är ansiktsmask obligatorisk för alla barn. En skolelev anmäler sig till skoldagen i Johannesburg i Sydafrikaiklädd anisktsmask och plexiglas framför ansiktet.

Vart tredje skolbarn fråntogs sin rätt till undervisning



149 länders undervisningsministerier svarade på frågorna i "What have we learnt" -rapporten.

Det handlar bland annat om hur distansundervisningen sköttes, hur skolorna planerar att jobba med de kunskapsluckor som uppstått och hur barnen på ett tryggt sätt ska kunna återgå till skolorna.

I alla de länder som på våren stängde sina skolor övergick undervisningen till distansundervisning. Men genomförandet lyckades inte alltid så bra.

- Enligt vår rapport har 463 miljoner skolbarn haft svårigheter att ta del av distansundervisningen. Det här är omkring vart tredje skolbarn i världen. ― Tarmo Heikkilä, Unicef

Omkring hälften av alla hushåll i världen har tillgång til internet, men de regionala skillnaderna är enorma.

I de afrikanska länderna söder om Sahara har endast 20 % av skoleleverna tillgång till internet.

- Men också här finns stora skillnader: i Demokratiska republiken Kongo har en procent av skoleleverna tillgång till internet, säger Tarmo Heikkilä, expert på barnens rättigheter och utvecklingspolitik, på Unicef i Finland.

- I många länder använde skolorna undervisniningsprogram i TV och radio för att nå ut till eleverna - kombinerat med häften och andra dokument som delades ut till eleverna, säger Tarmo Heikkilä.

På den afrikanska kontinenten har 49 % av skolbarnen inte kunnat ta del av distansundervisningen. De har med andra ord stängts ute från undervisningen under de veckor skolorna varit stängda.

― Tarmo Heikkilä, Unicef

Problemet är att det är väldigt svårt att genomföra den här typen av distansundervisning i flera veckor och månader.

- Enligt vår rapport har 463 miljoner skolbarn haft svårigheter att ta del av distansundervisningen. Det betyder omkring vart tredje skolbarn i världen, säger Tarmo Heikkilä.

- På den afrikanska kontinenten har 49 % av skolbarnen inte kunnat ta del av distansundervisningen. De har med andra ord stängts ute från undervisningen under de veckor skolorna varit stängda.

I de länder där distansundervisningen de facto inte gick att genomföra måste skoldagarna räknas som förlorade skoldagar.

I 75 % av världens rikaste länder har undervisningsministerierna däremot registrerat distansskoldagarna som fullvärdiga skoldagar.

Brist på pengar håller skolor stängda

Den färska rapporten - "What have we learnt" från Unicef, Världsbanken och Unesco visar att det varit en stor utmaning att öppna skolorna nu under hösten särskilt i många fattigare länder.

Läraren Rekha Pokhrel undervisar en tredjeklass i Kathmandu-dalen. Prabhat-skolan är en av få nepalesiska skolor som tilläts öppna sina dörrar efter att skolorna våren 2020 stängdes – som ett led i Nepals försök att stävja spridningen av coronaviruset. Enstaka skolor i Kathmandu-dalen har fått öppna under hösten 2020. De flesta skolorna i Nepal är stängda sedan våren 2020 då Nepal stängde ner många samhällsfunktioner i ett försök att begränsa spridningen av coronaviruset.

Idag har en stor del av världens länder öppnat skolorna, men över 500 miljoner barn är fortfarande utan möjlighet att gå till skolan.

- 78 % av världens länder har antingen öppnat skolorna eller slagit fast ett datum för när skolorna ska öppnas. Det är i högre grad länder med lägre inkomstnivå som haft svårigheter att öppna skolorna, säger Tarmo Heikkilä.

Många länder har inte ännu öppnat sina skolor för att stängda skolor ingår i de strikta begränsningar myndigheterna infört för att minska på spridningen av coornaviruset.

I många länder är orsaken krasst ekonomisk: utbildningsväsendet saknar resurser att öppna skolorna,

- I de flesta länder beror det på att utbildningsarrangörerna inte kan garantera en trygg återgång till skolan. I väldigt många länder är det inte möjligt att tvätta händerna i skolan eller att garantera ett tillrckligt säkerhetsavstånd i skolan, säger Tarmo Heikkilä.

- Bland annat Unicef har i många länder varit med om att bygga ut handtvättningsstationer vid skolorna - men det här arbetet är i många länder fortfarande ofullbordat.

Tarmo Heikkilä säger att världssamfundet nu snabbt borde hjälpa alla länder att på ett tryggt sätt öppna sina skolor.

- Redan tidigare har det funnits ett stort utbildningsgap mellan de rika och fattigare länderna. Om skolorna inte snart öppnas igen riskerar det här gapet att växa oerhört mycket

Särskilt stor risk att flickor slutar gå i skola



Från tidigare pandemier, så som ebola-pandemin i Väst-Afrika, vet utbildningsexperter att risken för att många elever avbryter skolgången helt och hållet är stor.

Risken för att flickor slutar gå i skola är särskilt stor säger Tarmo Heikkilä.

Varför är det så?



- I många länder har det tagit många decennier att öka förståelsen för att också flickor har rätt att gå i skola och utbilda sig. Ändå lever uppfattningen kvar i många rurala samhällen att skolan inte är till för flickor "när de ändå ska sköta hemsysslor och bli hemmafruar". Nu när skolorna varit stängda är risken stor att värdet av att gå i skola glöms bort. Sannolikt kommer många flickor att stanna hemma när skolorna en dag öppnas, säger Tarmo Heikkilä.

Unicef, Unesco och Världsbanken kommer under de kommande månaderna att följa upp hur många elever som inte återvänder till skolan efter att skolorna åter öppnat sina dörrar.