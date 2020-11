Tiotusentals hem fortfarande utan el efter måndagens höststorm

Lähivuorokausi on tuulinen ja paikalliset tuulivahingot ovat mahdollisia! Animaatiossa on yli 15 m/s puuskat punaisen sävyillä, yli 20 m/s puuskat violetin sävyillä. Illalla ja yöllä tuulisinta on lännessä, tiistaiyönä ja -aamuna etelärannikolla ja maan itäosassa. #syysmyrsky pic.twitter.com/1Cl4062o9P