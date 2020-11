Valrörelsen mellan Donald Trump och Joe Biden kulminerar – fem saker att hålla koll på inför valnatten i USA

Nu är det dags! Spänningen runt presidentvalet i USA kulminerar på tisdagen, den själva valdagen, då tiotals miljoner amerikaner väntas ta sig till vallokalerna.

Vi sammanfattar utgångsläget inför valdagen – och valnatten – i fyra punkter.

1. Valresultatet kan dröja

Vanligen brukar valresultatet i ett amerikanskt presidentval klarna senast under morgontimmarna följande dag i Finland.

Nu får vi sannolikt vänta längre än så.

På grund av pandemin har rekordmånga amerikaner – närmare 100 miljoner – röstat på förhand vilket innebär att rösträkningen väntas dra ut på tiden i flera delstater.

Vallagarna i vissa delstater, som Pennsylvania och Wisconsin, tillåter inte att förhandsröster och poströster börjar räknas förrän på själva valdagen.

Det innebär att resultaten från de här delstaterna kan dra ut på tiden.

Andra delstater, som Florida och Ohio, tillåter att förhandsrösterna börjar räknas redan flera veckor innan valdagen och då kan resultaten komma tidigare.

2. Därför är Joe Biden favorit – presidentvalet 2020 är inte 2016

Många paralleller har dragits mellan årets presidentval och valet 2016, när Donald Trump överraskade många genom att besegra demokraten Hillary Clinton.

Trump slår ur underläge också nu men flera saker ser ändå annorlunda i årets presidentval.

För det första är Joe Bidens ledning över Trump betydligt större än vad Clinton hade inför valdagen. Biden har haft ett nationellt försprång på mellan 7 och 10 procentenheter sedan början av sommaren ändra fram till de sista dagarna inför valet.

Joe Biden talade vid ett drive in-möte i Pittsburgh, Pennsylvania på måndag kväll. Joe Biden talade vid ett drive in-möte i Pittsburgh, Pennsylvania på måndag kväll. Bild: AFP / Lehtikuva

Han leder också i de viktigaste nyckelstaterna, dock med en något mindre marginal.

För det andra är antalet osäkra väljare betydligt mindre i år än för fyra år sedan. Många har redan i god tid fattat sitt beslut om hur de tänker rösta.

För det tredje är Joe Biden i den breda allmänhetens ögon inte lika impopulär som Hillary Clinton. Clinton hade nästan lika låga popularitetssiffror som Trump inför valdagen 2016.

3. Två delstater att hålla ögonen på: Florida och Pennsylvania

Du har kanske hört det här förut: presidentvalet avgörs i ett knappt tiotal så kallade vågmästardelstater, där utgången på förhand är oviss.

Trump vann fyra delstater med mycket knapp marginal år 2016: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania och Florida.

I Wisconsin och Michigan ser Biden inför valdagen ut att ha en relativt trygg ledning.

Men i Pennsylvania och Florida, med 29 respektive 20 elektorsröster, har Trump förbättrat sina positioner en aning på slutrakan.

Trump under ett valmöte vid Opa-Locka-flygplatsen i Florida på söndagen. Trump under ett valmöte vid Opa-Locka-flygplatsen i Florida på söndagen. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Bidens försprång enligt analyssidan Fivethirtyeight ligger på 2,3 procentenheter i Florida och 5,1 procentenheter i Pennsylvania.

I Florida har räknandet av poströster och förhandsröster pågått redan i flera veckor.

Det innebär att valresultatet i Florida kan klarna redan sent på tisdagen i USA efter att vallokalerna stängts, det vill säga under onsdagens morgontimmar i Finland.

Om valet i Florida ser ut att bli väldigt jämnt, kan dock resultatet dröja ut till onsdagen eller ännu längre.

Pennsylvanias rösträkning torde däremot dra ut på tiden.

Lady Gaga uppträdde till stöd för Joe Biden på ett valmöte i Pittsburgh, Pennsylvania på måndag kväll. Lady Gaga uppträdde till stöd för Joe Biden på ett valmöte i Pittsburgh, Pennsylvania på måndag kväll. Bild: AFP / Lehtikuva

Räknandet av förhandsrösterna kan inte inledas förrän på valdagsmorgonen den 3 november klockan sju. Det betyder att många valdistrikt inte hinner räkna rösterna klart under samma dag.

Därtill beslöt USA:s högsta domstol nyligen att poströster i Pennsylvania beaktas om de anländer senaste den 6 november, så länge de stämplats senast på valdagen.

Många befarar också att ett juridiskt krig runt valresultatet kan blossa upp i synnerhet i Pennsylvania.

Trumpkampanjen redan i veckor förberett sig på att med hjälp av jurister utmana valresultatet.

– Vi kommer att gå in under natten, så fort valet är förbi. Vi kommer att gå in med våra advokater, sade Trump nyligen vid ett valjippo i North Carolina.

Det senaste datumet för ett valresultat i Pennsylvania är den 23 november, då valdistrikten senast måste sluta räkna röster.

4. Trumps bästa chans till återval: seger i Florida, gärna också i Pennsylvania samt en massiv mobilisering av republikanska väljare på valdagen

Biden är stor förhandsfavorit men en Trumpseger är självfallet inte utesluten.

Trump måste ändå ha medvind på åtminstone tre olika plan för att återväljas.

Seger i Florida och några andra nyckelstater – Florida ser alltså ut att bli den mest intressanta delstaten också i det här valet, tack vare de 29 elektorsrösterna och de små marginalerna i opinionsmätningarna.

Särskilt Trump men också Biden har kampanjat flitigt i Florida ända in på slutrakan.

Vinner Trump inte i Florida så är loppet med stor sannolikhet kört för presidenten.

Även om Trump tar hem Florida bör han överträffa förväntningarna och vinna åtminstone i tre eller fyra andra nyckeldelstater – troligen också i Pennsylvania – där Biden konsekvent haft ett försprång.

En anhängare viftade på sin cowboyhatt i väntan på att Trump skulle anlända till ett valmöte i Miami, Florida i söndags. En anhängare viftade på sin cowboyhatt i väntan på att Trump skulle anlända till ett valmöte i Miami, Florida i söndags. Bild: AFP / Lehtikuva

Ett grovt gallupmisstag – I praktiken innebär en Trumpseger att seriösa opinionsmätningar missar rejält i årets val, betydligt mer så än för fyra år sedan.

Det bör handla om en systematisk snedvridning på minst 4 eller 5 procentenheter under ett valår, då gruppen av osäkra väljare är liten presidentes popularitetssiffror varit stabila.

Massiv väljarmobilsering bland republikaner –Valmatematiken i en eventuell Trumpseger förutsätter också att presidenten vinner en rejäl majoritet av valdagens röster, eftersom demokraterna röstat betydligt flitigare på förhand.

5. Hur kommer Trump att reagera under valkvällen ifall Biden ser ut att gå mot valseger?

President Trump har upprepade gånger påtalat risken för valfusk i samband med poströster, utan att presentera bevis. De sista dagarna inför valet har Trump låtit förstå att samtliga röster bör vara räknade under valkvällen, för att valet ska anses vara giltigt.

I verkligheten har röster i amerikanska presidentval alltid räknats också under dagarna efte valdagen, även om medier och tv-kanaler förutspått vinnaren redan tidigare på basen av ofullständiga resultat.

Enligt myndigheter och experter i USA är poströstandet en pålitlig röstningsmetod.

Trump har också vägrat förbinda sig till en fredligt maktskifte, ifall Biden vinner valet.

Trump talade till journalister på flygplatsen i Milwaulkee, Wisconsin på måndagen. Trump talade till journalister på flygplatsen i Milwaulkee, Wisconsin på måndagen. Bild: AFP / Lehtikuva

Demokraterna är rädda för att Trumps kampanj inte kommer att erkänna valresultatet, ifall Biden ser ut att gå mot en valseger.

Trump själv har gett otydliga besked ända in i det sista kring hur han kommer att förhålla sig till valresultatet, ifall ett tydligt resultat inte finns att tillgå i slutet av valkvällen.