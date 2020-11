Fira november är här igen- skicka in dina novemberbilder och förgyll din egen och andras vardag

Grått, vått och ännu är det en tid till jul. För många känns november som en extra tung månad man bara måste ta sig igenom. Hjälp oss fånga ljusglimtarna i den här månaden!

Genom att delta i vår fotokampanj kan du vara med och förgylla både din egen och andras vardag i novembermörkret!

Kanske du sitter framför brasan med en tekopp? Eller tar du långa skogspromenader i tystnad? Kanske ser du till att liva upp vardagen med färggranna kläder och musik? Vi på Yle Åboland vill gärna se dina ljusglimtar i november.

Skicka in din bild per mejl på adressen: aboland@yle.fi, med rubriken "Fira november". Du kan också skicka in dem genom privat meddelande på Instagram eller Facebook.

Bilderna samlas i den här artikeln.