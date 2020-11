Konspirationsteorier kan få en röst i kongressen - invalda Marjorie Taylor Greene har tidigare gett QAnon sitt stöd

Kongressen i USA har fått ett kontroversiellt tillskott i och med att republikanen Marjorie Taylor Greene från delstaten Georgia har blivit invald i Representanthuset. Det betyder att konspirationsteorier kan få fotfäste i kongressen.

Affärskvinnan Marjorie Taylor Greene är en politisk nykomling. Hon följs av en lång rad anhängare på sociala medier där hon aktivt medverkar med kontroversiella påståenden om bland annat latinamerikaner, svarta, muslimer och judar.

President Donald Trump ser henne som en "framtida republikansk stjärna".

Taylor Greene har åtminstone tidigare visat sitt stöd för konspirationsrörelsen "QAnon" - ett nätverk som sprider konspirationsteorier och som har börjat få stöd också bland en del politiker i USA. Också några andra republikaner som ställde upp i kongressvalet har haft en positiv inställning till konspirationsnätverket.

President Trump har kallat rörelsen för patriotisk och har vägrat att entydigt kalla dess påståenden falska.

Marjorie Taylor Greene har för sin del i Fox News förnekat att hon nu är QAnonanhängare. Hon säger att det tillhör hennes förflutna.

Mariette Hägglund, forskare vid Utrikespolitiska institutet, ser här ett symptom på det allmänna klimatet under de senaste fyra åren och en del av president Trumps politik. Omgivningen har varit gynnsam för den här sortens rörelse.

- Trump har skapat desinformation och hans uttalanden har varit osanna. Man har ju rent statistiskt kunnat mäta hur mycket han har ljugit.

Mariette Hägglund säger att det förstås i det här skedet är svårt att säga vilken betydelse invalet av Marjorie Taylor Greene i kongressen kommer att få.

- Det handlar bara om en person, och då är det svårt att bedöma rent generellt. Men president Trump har ju gett det hela en viss legitimitet och han har inte heller direkt fördömt QAnon. Så något slags betydelse kan det nog få.

I Europa börjar man se liknande diskussioner.

- Det ska bli intressant att se om det sprider sig i Europa. Vi har ju redan sett något av det här i Finland, konstaterar Mariette Hägglund.

Konspirationsteorin fick sin början i oktober 2017 då en anonym användare som kallade sig Q lade ut en rad inlägg på sajten 4chan. Q påstår sig vara en högt uppsatt amerikansk tjänsteman med tillgång till hemligstämplad information.