Efter högeffektiva hösten i England får Marcus Forss chansen i landslaget – här är truppen som jagar gruppsegern i Nations League

Fotbollsfinland har efterlyst Marcus Forss i A-landslaget. Nu svarar förbundskaptenen Markku Kanerva på ropen. 21-åringen är uttagen när Finland ska spela om gruppsegern i Nations League. "Nu var det dags för honom", säger Kanerva.

Under hösten har Markku Kanerva fått svara på frågor om Marcus Forss är ett alternativ som han överväger för A-landslaget.

I oktober var budskapet att det är bra för Forss att ta sig in i landslagsmiljön via U21-landslaget. En månad senare är läget förändrat.

Då Kanerva presenterade spelarna till landslagssamlingen i november fanns Forss med på listan. Efter en målmässigt stark höst med sex mål på elva matcher för Championship-laget Brentford får Forss chansen.

– Vi har följt honom en längre tid i klubblaget och U21-landslaget. Han har varit rätt effektiv, säger Kanerva.