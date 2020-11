Flera vägar till seger för både Biden och Trump i det historiska presidentvalet – håll koll på det här under torsdagskvällen

Än är inte loppet mellan Donald Trump och Joe Biden kört. Röstskillnaderna mellan kandidaterna är hårfin i fem av sex delstater där inte alla röster ännu är räknade. Biden leder för tillfället med 253 elektorsröster mot Trumps 213 - men fortfarande står 72 elektorsröster på spel.

Tisdagens presidentval är historiskt på många sätt.

Rekordmånga amerikaner röstade i årets presidentval. Valdeltagandet var 66,9 procent - vilket är det högsta på 120 år.

Bidens 70,5 miljoner röster är det högsta antal någon presidentkandidat någonsin fått. Trump har hittills fått 62,7 miljoner röster - alltså 4 miljoner fler än år 2016.

Hur som helst väntas vägen till Vita huset inte bli rak, och det finns till och med risk för jämnt spel ännu i det här skedet.

Pennsylvania Trumps livlina

Alla vägar bär till Rom, men inte till Vita huset. Ändå finns det ännu flera vägar för bägge kandidater. Pennsylvania är nödvändig för Trump att vinna, medan Biden klarar sig utan de 20 elektorsrösterna - ifall han kammar hem segern i Nevada och Arizona.

Enligt tidningen New York Times har Biden fortfarande 27 vägar till presidentposten, medan Trump har fyra. Till exempel kan de se ut så här:

Biden blir president om han vinner Pennsylvania. Eller Georgia och Arizona. Eller Georgia och North Carolina. Ifall han vinner de delstater där han leder under torsdagseftermiddagen, alltså Arizona och Nevada vinner han också, men Trump har knappat in i Arizona.

Trump vinner ifall han kammar hem Pennsylvania, Georgia, North Carolina och Arizona. Eller vinner Pennsylvania, Georgia, North Carolina och Nevada. Eller Pennsylvania, Georgia, Nevada och Arizona.

Kan det bli jämnt?

Ja, det är möjligt att det blir jämnt.

Ifall Trump vinner alla andra förutom Georgia är spelet jämnt.

Då kan representanthuset avgöra presidentvalet. Varje delstats delegation har en röst, och för att vinna krävs enkel majoritet: Alltså minst 26 röster.

Det har ändå aldrig i USA:s moderna historia hänt att valet blivit jämnt.

USA:s representanthus väljer president ifall det omstridda presidentvalet blir oavgjort - Pelosi kämpar hårt inför kongressvalet

Krokig väg till Vita huset?

Vägen till Vita huset är eller kommer knappast att bli rak. Ifall rättsprocesser inleds med anledning av resultatet kan det ta veckor tills endera kandidaten officiellt kan utropa sig till vinnare.

Trumps kampanj har meddelat att man inlett minst tre rättsprocesser mot delstaterna Pennsylvania, Georgia och Michigan.

I Wisconsin vill Trumpkampanjen att rösterna ska räknas på nytt, med hänvisning till ''oegentligheter i flera countys''. Delstaterna är indelade i countys, alltså olika områden.

Trump har ändå all rätt att göra det, eftersom det preliminära resultatet visar att skillnaden mellan de båda kandidaternas röstantal är under en procentenhet. Det görs officiell då det slutliga resultatet är klart.

Rättsprocesserna i Michigan, Georgia och Pennsylvania gäller att Trumpkampanjen vill stoppa rösträkningen, med hänvisning bland annat till att processerna inte varit tillräckligt transparenta.

Redan innan själva valet var poströstningen en het potatis. Över 300 stämningsansökningar i 44 delstater lämnades in innan valet. De gäller till exempel deadlinen för att posta och motta röstsedeln, att underskriften inte matchar den väljaren registrerat och kuverten som röstsedlarna postas i.

Republikanerna anser att restriktioner är nödvändiga för att motverka valfusk, medan demokraterna anser att stämningsansökningarna är försök att hindra människor från att använda sig av sina medborgerliga rättigheter.

Båda sidor ber om finansiering för rättsprocesser

Trump vill att USA:s högsta domstol ska ingripa, men har inte specificerat hur eller varför. Högsta domstolen kan inte direkt ingripa i själva valet, men nog i valprocesserna. Till exempel kan de fatta beslut om när rösterna måste sluta räknas.

Rättsprocesserna inleds ändå på delstatsnivå, men kan bli föremål för högsta domstolen.

Hans kampanj har bett republikanska donatorer att finansiera eventuella juridiska processer. Det har också Bidens parhäst Kamala Harris gjort. Hon har bett sina anhängare att bistå med fem dollar per man för att finansiera rättstvister.

Biden kan också inleda rättsprocesser i jämna delstater, men det kan ses om mer osannolikt eftersom de röster som släpar efter är poströster - vilket tros gynna demokraterna eftersom de poströstat i högre grad.

Inget resultat förrän tidigast i morgon

Antagligen kan vi inte vänta oss ett resultat från alla delstater förrän tidigast på fredag. Eventuella rättsprocesser kan ändå försena det officiella valresultatet ytterligare.

Dessutom godkänner en del delstater poströster som kommer in senare, bara de är stämplade av posten på valdagen.

Många oräknade röster i Pennsylvania

I Pennsylvania är kring 89 procent av rösterna räknade, och Trump leder över Biden med omkring 3 procentenheter, eller drygt 164 000 röster.

Pennsylvania uppskattar att de flesta rösterna kommer vara räknade på fredagen, och de resterande poströsterna väntas gynna demokraterna. Det har tagit läng tid att räkna poströsterna eftersom delstaten först började räkna dem på morgonen på valdagen.

Trump vann Pennsylvanias 20 elektorsröster år 2016, med under en procentenhets marginal.

North Carolina är nästan klart

North Carolina är kring 95 procent av rösterna räknade, och Trump I leder över Biden med under 2 procentenheter eller drygt 76 700 röster.

North Carolina godkänner poströster fram till den 12 november, förutsatt att de är stämplade på valdagen.

År 2016 vann Trump delstaten och fick dess 15 elektorsröster - med 3,6 procentenheters marginal.

Fem före klart också i Georgia

I Georgia var omkring 96 procent av rösterna räknade vid klockan 15 på torsdagen, och Trump ledde med 0,4 procentenheters marginal - eller drygt 18 500 röster. Rösträkningen väntas klarna snart.

Trump vann Georgia år 2016, med 5,1 procentenheters marginal. Georgia har 16 elektorsröster.

Tight i Arizona

I Arizona leder Joe Biden med drygt 2 procentenheters marginal. Han har omkring 69 500 fler röster än Trump, då 86 procent av delstatens röster är räknade.

Myndigheterna i Maricopa County, där delstatens huvudstad Phoenix finns, uppger att de uppdaterar resultaten någon gång efter 21 (ET), alltså kring klockan 4, natten mot fredag finsk tid. Vi får alltså ännu vänta på resultatet.

Trump vann Arizona år 2016, med 3,5 procentenheters marginal. Arizona har 11 elektorsröster.

Nevada kan avgöra valet

I Nevada är 86 procent av rösterna räknade, och Biden leder med 49,3 procent av rösterna mot Trumps 48,7 procent. Biden har drygt 7 600 röster fler än Trump.

Ifall Biden vinner Nevada och Arizona är spelet över, till Bidens favör.

Delstatens myndigheter har meddelat att de uppdaterar resultatet under kvällen, finsk tid. De återstående rösterna är poströster som kommit in på valdagen och sådana som kommer under nästa vecka.

Särskilt i Clark County där storstaden Las Vegas finns är många röster oräknade.

Hillary Clinton vann Nevadas sex elektorsröster år 2016, vilket gjorde att Trump blev den första republikanen att bli president utan att vinna Nevada sedan 1908.

Alaska kan ta veckor - men knappast avgörande

Vi har inte heller ännu ett resultat i Alaska, alltså är det ännu oklart vem som får delstatens 3 elektorsröster. Bara omkring 56 procent av rösterna är räknade.

Under torsdagseftermiddagen leder Trump med nästan 63 procent mot Bidens 33 procent. De enda rösterna som räknats är förhandsrösterna som lades i en vallokal från och med 28 oktober till valdagen 3 november.

Poströsterna räknas först ungefär en vecka efter valdagen.

Trump vann i Alaska år 2016.