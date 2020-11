Stefan Wallin får Folktingets förtjänstmedalj i silver - tolv finlandssvenskar får medalj på svenska dagen

Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och elva förtjänstmedaljer.

Den tidigare riksdagsledamoten och minister Stefan Wallin (SFP) får förtjänstmedaljen i silver. De elva förtjänstmedaljerna ges till teaterchef Ann-Luise Bertell, professor Mats Brommels, verksamhetsledare Alexandr Kliucharev-Foy, översättare Margareta Gustafsson, verkställande direktör Gunvor Kronman, skådespelare Alma Pöysti, chef för samhällsrelationer Dimitri Qvintus, diskrimineringsombudsman Kristina Stenman, rektor Fredrik Sundell, organisationsombudsman Nina Wessberg och biskop emeritus Björn Vikström.

Medaljen utdelas årligen till någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Man kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Folktingets förtjänstmedaljer delas traditionellt ut på svenska dagen. På grund av coronapandemin arrangeras utdelningen i år utan publik. Den kommer ändå att direktsändas från Svenska Teatern i Helsingfors fredagen den 6 november med start klockan 13.

På kvällen sänds Folktingets stora svenska dagen-fest på Yle Fem och på Yle Arenan kl. 19.55-22.

Folktingets förtjänstmedalj i silver

Wallin Stefan, Head of Public Affairs, Åbo

Stefan Wallins politiska väg gick via studentpolitiken vid Åbo Akademi till Svensk ungdom och Svenska folkpartiet. Wallin arbetade som andre redaktör och ledarskribent på Åbo Underrättelser kring sekelskiftet. Han var Svenska folkpartiets partiordförande åren 2006–2012 och invaldes år 2007 till riksdagen från Åbo valkrets. Stefan Wallin har innehaft flera ministerposter. Under de senaste åren har Wallin bland annat verkat som ordförande för Svenska kulturfondens styrelse. Genom sitt idoga arbete har Stefan Wallin gjort en stor insats för det svenska i Finland. Han avslutade sin politiska karriär år 2019 och har därefter tagit steget in i näringslivet.

Folktingets förtjänstmedalj

Bertell Ann-Luise, teaterchef, Vörå

Ann-Luise Bertell är magister i teaterkonst från Konstuniversitetets teaterhögskola i Helsingfors 1995. Bertell har satt sin prägel på den finlandssvenska kulturkartan genom barnlitteratur, skönlitteratur, poesi och dramatik. Bertell är chef för Wasa teater. Hon har också bland annat fått ta emot Antoniapriset och Choraeuspriset för sin kulturella gärning. Åren 2015-2020 var Bertell ordförande för Svenska kulturfondens delegation.



Ann-Luise Bertell Ann-Luise Bertell i Daniel Olins studio Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

Medicine- och kirurgdoktor Mats Brommels var ordförande för Samfundet Folkhälsan åren 1998 - 2019. Förutom detta har Mats genom sitt kunnande, speciellt som specialist på hälso- och sjukvårdsadministration i Finland och Sverige, varit en klar finlandssvensk profil i den samhälleliga debatten inom social- och hälsovården. Mats har många gånger fungerat som en brobyggare över språkgränserna.



Mats Brommels Mats Brommels på bild.

Alexandr Foy kämpade länge för att få integreras på svenska i huvudstadsregionen. Detta var en av orsakerna till att Arbets- och näringsministeriet ändrade sina rekommendationer så att den som integreras idag själv får välja integrationsspråk, svenska eller finska. Alexandr grundade föreningen Svenska.fi år 2016, en förening för och av dem som integreras på svenska i Finland. Foy var tidigare ordförande för föreningen och fungerar idag som dess verksamhetsledare.

Gustafsson Margareta, översättare, Helsingfors

Margareta Gustafsson har lång erfarenhet av att översätta facktexter från finska till svenska. Hon arbetar som translator vid riksdagens svenska byrå, och utöver det är hon också aktiv i olika diskussionsgrupper på nätet, där hon bland annat ger råd i termfrågor till sina översättarkolleger. Gustafssons arbete för ett gott och klart myndighetsspråk belönades med Hugo Bergroth-priset år 2007.

Kronman Gunvor, vd, Helsingfors

Gunvor Kronman verkar för den finlandssvenska kulturen och inom näringslivet med många uppdrag, både nationella och internationella. Kronman är bland annat verkställande direktör för Hanaholmen, styrelseordförande för Konstsamfundet och viceordförande för såväl CMI som PLAN international. Kronman gör ett aktivt arbete för att främja samarbetet i Norden och speciellt mellan Sverige och Finland.



Gunvor Kronman Gunvor Kronman i blå dräkt, poserar i ingångsaulan på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Bild: Hanaholmen

Alma Pöysti utexaminerades från Teaterhögskolan år 2007 och har sedan dess verkat vid olika teatrar både i Finland och i Sverige. Hon var flera år ordförande för föreningen LUST (Långsiktig utveckling av Finlandssvensk teater) för att synliggöra finlandssvensk teaterkultur. Som bäst är Pöysti i bioaktuell i rollen som Tove Jansson. Alma Pöysti har på ett framträdande sätt gjort det finlandssvenska konstnärliga arbetet känt både i Finland och utanför Finlands gränser.



Alma Pöysti. Näyttelijä Alma Pöysti. Bild: Petteri Bülow / Yle

Dimitri Qvintus har aktivt och offentligt tagit ställning för det svenska i Finland både som debattör och politisk medarbetare. Han har på Facebook och i sin blogg på Iltalehti uppmanat rikspolitiker att tala svenska. Qvintus grundade kampanjen ”Puhu ruotsia joukkoliikenteessä” (översatt Tala svenska i lokaltrafiken) som en reaktion mot de hot och trakasserier som riktats mot svenskspråkiga personer.



Dimitri Qvintus. Dimitri Qvintus.

Kristina Stenman har varit verksamhetsledare för Flyktingrådgivningen, migrationsdirektör samt stadsdirektör i Jakobstad innan hon år 2020 utnämndes till diskrimineringsombudsman. Hon har under hela sin karriär jobbat för jämlikhet, både mellan språkgrupperna och i samhället, och för en tvåspråkig förvaltning. Som stadsdirektör i Jakobstad bidrog hon till att regionen är ett ledande exempel vad gäller fungerande integrationsstigar på svenska och arbetade för bildandet av Österbottens välfärdsområde.



Kristina Stenman. Kvinna framför rött tegelhus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Fredrik Sundell är en viktig lokal aktör inom skolvärlden som värnar om en trygg skolgång. Hans hjärtebarn är Jeppo Ungdomsorkester, i vilken han är grundande medlem sedan 1975. Orkestern engagerar personer i alla åldrar och tillsammans har man gjort många resor, deltagit i internationella tävlingar och konserter med både världsstjärnor och lokala artister. Fredrik Sundell är en inspirerande ledare både inom sitt yrke och på sin fritid.



Fredrik Sundell. Rektor Fredrik Sundell i Gerby skola. Bild: Yle/Johanna Ventus

Nina Wessberg har som ombudsman i Metallarbetarförbundet och Industrifacket gjort ett stort arbete för att synliggöra och öka förståelsen för det svenska inom facket. Wessberg har även länge jobbat för Finlands tvåspråkighet bland annat i kommunalpolitiken i Raseborg, inom Finlands svenska socialdemokrater samt inom Folktinget.



Nina Wessberg En kvinna med långt blont hår uppsatt i knut. Ute. Sommar. Bild: Linus Westerlund / Yle

Björn Vikström har haft en karriär både inom det kyrkliga och det akademiska. Vikström verkade åren 2009-2019 som biskop för Borgå stift. Hans tid som biskop vid det svenska stiftet präglades av ett lågmält men tydligt engagemang för en kyrka och ett samhälle som villkorslöst ser människan. Efter tio år som biskop återvände Vikström till universitetsvärlden och arbetar idag som professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.