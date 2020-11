Tua Forsström och Ingmar Lindberg belönades med Raseborgsmedaljen

Fiskarsin ruukin perinteisessä kesänäyttelyssä korostetaan tänä vuonna yhdessä tekemistä. Esillä on mitä erilaisimpien ryhmien ja työparien teoksia. Eri alojen ammattilaisten kohtaaminen on luonut paljon uutta, mutta myös vaikeuksia on ollut. Näyttelyä tehdessä myös kaupallisuus on otettu huomioon.