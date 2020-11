Prisvinnare på svenska dagen: Tomi Puikkonen är Årets vardagshjälte coronaåret 2020

Folktingets pris, Årets vardagshjälte coronaåret 2020, går till krögaren Tomi Puikkonen från Vanda som trots dåliga tider varje dag delar ut överbliven mat till mindre bemedlade. När ditt livsverk är hotat ska du aldrig lämna dem som har lite sämre än du, säger han.

Folktingets traditionsenliga svenska dagen-fest gick i år på grund av coronapandemin av stapeln i Yles studio i Helsingfors som direktsänd tv-fest.

I samband med tv-sändningen delades fyra priser ut: Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris, Folktingets samvetspris, Årets klimathöjare och det nya priset Årets vardagshjälte coronaåret 2020.

Svenska dagen Bojan Sonntag-priset

Finlands Svenska Psykoterapiförening rf Årets klimathöjare

Siri Fagerudd Folktingets samvetspris

Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet) Årets vardagshjälte coronaåret 2020

Tomi Puikkonen – Krögare från Vanda.

Tomi Puikkonen är Årets vardagshjälte coronaåret 2020 – omröstning på svenska.yle.fi

Så här har han beskrivits för publiken inför omröstningen:

Tomi Puikkonen är en krögare med flera järn i elden där samarbete är ledordet. Han samarbetar med bland annat skolor och idrottsföreningar. Tomi har kämpat för att hålla igång sin verksamhet under det gångna året och har hittat på nya sätt för att kunna hjälpa. Till exempel har han erbjudit gratis hemleverans av mat för personer över 70 år. Tomi brinner för sin hembygd och arbetar aktivt för den, bland annat genom att varje dag dela ut överskottet från restaurangen till mindre bemedlade.



– Det känns så bra! När ditt livsverk är hotat ska du aldrig lämna dem som har lite sämre än du, säger en uppenbart tårögd Tomi Puikkonen.

Publiken har fått nominera kandidater, varefter juryn som består av justitieminister Anna-Maja Henriksson, styrelseordföranden för Åbo Akademis studentkår Matias Martelin och kocken och krögaren Michael Björklund sållade fram fem kandidater. De andra kandidaterna var Gun-Britt Lyngander, Daniela Strandberg, Susanna Isaksson och Sara Alavesa.

– Jag vill tacka alla som var med och blev föreslagna. Jag tycker alla som har ställt upp för varandra kan känna sig själva som vardagshjältar i coronatider, säger Anna-Maja Henriksson.

Finlands Svenska Psykoterapiförening får Bojan Sonntag-priset

Bojan Sonntag-priset delas ut för en insats för det svenska språket i Finland.

– Vi vill understryka hur otroligt viktigt det är att varje individs integritet skyddas och att alla som kan få hjälp av psykoterapi ska ha en möjlighet till det på sitt eget språk, säger Stefan Svenfors, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter r.f.

Prismotivering lyder:

Folktingets garanter vill i år uppmärksamma svenskspråkig psykoterapi och ge den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen större synlighet. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är särskilt stor. Därför vill garanterna understryka hur otroligt viktigt det är att varje individs integritet skyddas och att alla som kan få hjälp av psykoterapi ska ha en möjlighet till det, på sitt eget språk. Finlands Svenska Psykoterapiförenings arbete för att garantera tillgängligheten till svenskspråkig psykoterapi i Finland är av stor betydelse.

– Vi är väldigt hedrade, tacksamma och glada för den synlighet priset ger för psykoterapi på svenska. Den mår inte så bra för tillfället,säger Camilla Renlund som är ordförande för Finlands Svenska Psykoterapiförening.

– Den långt utdragna coronapandemin har gjort att många som inte tidigare mått bra nu mår ännu sämre,

Siri Fagerudd är Årets klimathöjare

Årets klimathöjare är däremot ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Skådespelaren och komikern Siri Fagerudd får priset för att hon sprider mångsidig glädje på olika plattformar.

– Vi sökte någon som bibehållit sin egen glädje men också kunnat sprida den till andra. Man kan lägga in Siri i vilket sammanhang som helst och hon funkar där, säger kommunikatören och företagare Linn Jung, som tillsammans med manusförfattaren och ståuppkomikern Fredrik Lilius bildar juryn som valt vinnaren.

Siri Fagerudd är årets klimathöjare. Siri Fagerudd Bild: Anna Ukkonen

Prismotiveringen lyder:

Skådespelaren och komikern Siri Fagerudd går från klarhet till klarhet – och från plattform till plattform. På Instagram gör hon bland annat succé med sin följetong #bortklipptbondbrud och bjuder på glädjefyllda äventyr tillsammans med sin familj. Under våren gjorde hon även en uppskattad coronadagbok, keeping up with the Fagerudds, på Yle Arenan tillsammans med sin pappa Johan. Hon har varit med i flera tv-serier och varit en uppskattad morgonvärd på Yle X3M. Siri Fagerudd har allt vad en riktig klimathöjare behöver: Mångsidighet, intelligens, givmildhet, bjussighet och alltid nära till skratt. Dessutom är hon en god ambassadör för det finlandssvenska i Stockholm.

Siri Fagerudd är tagen av motiveringen.

– Alltså wow, vilken motivering. Om jag inte hade hybris innan det här, kommer det garanterat nu, säger Siri Fagerudd.

Hon säger att man måste ha självdistans och inte försöka censurera sig så mycket för att klara sig i en så speciell bransch.

– Man ska göra det man tycker är roligt, då kommer andra också att göra det.

Siri Fagerudd säger att hennes personliga favorit på Instagram är pappor.

– Min egen pappa blev censurerad nyligen för att han lade upp en bild på en trädrot som var lite för lik en bajskorv.

Active Explorers får Folktingets samvetspris

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Juryn som består av journalisterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londen säger att det fanns många starka kandidater.

– Vi valde att ge priset till en klubb som arbetar för barn och unga som inte annars har möjlighet till vuxenledd fritidsverksamhet, säger Magnus Londen.

– Särskilt anmärkningsvärt är att de inte avbröt sin verksamhet under våren trots coronapandemin, säger Jeanette Björkqvist.

Jeanette Björkqvist och Magnus Londén delade ut Folktingets samvetspris. Eftersnackarna i studion. Bild: Yle/Hedda Jakobsson

Rasmus Lundén som driver Active Explorers, Icehearts svenska verksamhet beskriver den som långvarigt förebyggande barnskyddsarbete med hjälp åt barn i skolan och fritiden.

– Det känns jättebra, säger Rasmus Lundén.

Prismotiveringen lyder:

Active Explorers, Icehearts svenska verksamhet, som drivs av Rasmus Lundén, Peggy Petrell och Rodrigo Sumelius-Valenzuela, har visat prov på engagemang, kreativitet och nytänkande då man på grund av det volymmässigt mindre underlaget barn sökt nya former för hur man kan involvera barnen i en meningsfull fritidsaktivitet. Istället för att fokusera på att bygga idrottslag (så som den finska verksamheten) har Active Explorers utvidgat till en äventyrspedagogik som omfattar allting från sport och utevistelse till kulturella evenemang och allting däremellan. Särskilt beaktansvärt är det att man under corona-undantaget inte lade all verksamhet på is, utan fortsatte med personliga besök hemma hos vartenda barn. Likaså startade man i motsats till mången annan hobby upp verksamheten mot slutet av våren omedelbart då läget tillät det.