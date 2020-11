“Framtidens arbetsmarknad är redan här”. Det säger man i World Economic Forums nyaste arbetsmarknadsrapport “The Future of Jobs Report 2020”. Orsaken är coronapandemin, som utan förberedelse har kastat in oss i distansarbete, masspermitteringar och social distansering. Frågan är nu hur vi ska anpassa oss till de här förändringarna för att inte inkomstklyftorna och ojämlikheten ska öka i samhället.

Det sägs att vi just nu lever i den fjärde industriella revolutionen.

De tidigare industriella revolutionerna gav oss bland annat ångmaskinen, elektricitet och personbilar och den nuvarande har hittills öppnat dörrarna för omfattande automatisering av arbetsprocesser, digitalisering och artificiell intelligens.

I varje industriell revolution har gamla arbeten försvunnit och nya kommit till. Vem arbetar mera idag som lykttändare, växeltelefonist eller hålstansare? Idag finns det istället jobb såsom klimatstrateg, youtuber och programmerare.

Men det som oroar forskare i den nya rapporten är att coronapandemin snabbat på automatiseringen av arbetsuppgifter och raderat mångas arbeten, medan antalet nya arbetsplatser inte dykt upp i lika hög grad.