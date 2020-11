Hem från Turkiet i torsdags och tidig match på lördagen – Ole Gunnar Solskjär valde att såga spelschemat trots Man United-seger: "Fullständigt kaos"

Manchester United slog Everton efter att Bruno Fernandes mäktiga bortaform fått sig en fortsättning. Men trots segerns sötma kunde inte tränaren Ole Gunnar Solskjär släppa spelchemat. ”Det är fullständigt kaos”, menade norrmannen.

United hade en riktigt tuff Champions League-visit till den turkiska huvudstaden tidigare denna vecka.

Istanbul Basaksehir utnyttjade den engelska storklubbens försvarsmissar och vann med 2–1. När Man United var tillbaka i det engelska ligaspelet på lördagseftermiddagen gick det bättre, men lagets tränare Ole Gunnar Solskjär fokuserade ändå på det täta schemat.

– Matchens starttid var som gjord för att vi skulle förlora, dundrade norrmannen efteråt enligt BBC.

Hemmalaget Everton inledde matchen bättre och gick upp i ledning efter 19 minuter genom Bernard. Men Uniteds Bruno Fernandes har varit i monsterform särskilt i bortamatcher i ligan – och lördagens match på Goodison Park blev inte ett undantag.

I den 25:e minuten nickade portugisen in kvitteringen och sju minuter senare var mittfältaren i farten igen. Fernandes sköt något som såg ut som ett inlägg till Marcus Rashford mot motståndarmålet, men bollen skruvade sig raka vägen in.

Tvåmålsskytten assisterade sedan ännu till Edinson Cavanis 3–1-mål. På de tio bortamatcher som Fernandes spelat i Premier League har han stått för fantastiska tio mål och fem assist, enligt statistiktjänsten Opta.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Bruno Fernandes har varit ett lyckat köp för Manchester United. Bruno Fernandes pekar mot sitt huvud ropandes. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Den sköna segern var som sagt inte det enda som Solskjär hade på hjärtat efter matchen.

– Vi har varit till Turkiet och har spelat massor av matcher redan. Vi kom hem på torsdagsmorgonen och spelar vid lunchtid på lördagen, det är fullständigt kaos.

– Vad är hindret för att vi skulle få spela på söndagen?

I Sverige var Emma Koivisto och Natalia Kuikka delaktiga då Göteborg FC tog sitt första guld i Damallsvenskan någonsin.

Göteborg säkrade guldet i den sista omgången då Göteborg krossade Linköping med 7–0. Kuikka gjorde lagets femte mål och inhopparen Koivisto det sjätte.

– Det känns som att vi särskilt i slutet av säsongen varit samspelta. Vi har njutit av spelandet på ett annat sätt och vågat göra saker som man annars inte skulle kanske göra, sa Kuikka, som flyttar till Portland i amerikanska NWSL, till Yle Urheilu.

För de finländska herrlandslagsanfallarna blev det målsnålt denna helg.

Teemu Pukki spelade hela matchen för sitt Norwich mot Swansea. Matchens enda mål gjordes av hemmalaget Norwichs Marco Stiepermann i minut 84, vilket lyfte "Canaries" till tredjeplatsen i tabellen.

I Championship-konkurrenten Brentfords hemmamöte med Middlesbrough hoppade Marcus Forss in i minut 67, men lyckades inte näta denna gång. Det gjorde ingen annan heller och matchen slutade 0–0.