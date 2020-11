Joe Biden – en stammande medelklassmiljonär, reste sig från livskris och blir USA:s äldsta president någonsin

För den stora massan världen över är Joe Biden främst känd som president Barack Obamas vicepresident under åren 2009 till 2017. I USA är han mer bekant som en av de mest erfarna senatorerna i landets historia. Vägen är lång från en ekonomiskt tung barndom, via en stor livskris till Ovala rummet.

Sin medelklasstämpel till trots är Joe Biden en miljonär med lång erfarenhet av livet i landet politiska elit.

Biden har flera gånger tidigare varit uppenbart intresserad av att leda landet från Vita huset, men det är först på tredje försöket han har lyckats ta sig ända till den allra mest prestigefyllda fåtöljen på kontoret.

Vägen dit har inte alltid varit lätt och motgångarna har avlöst varandra - men nu har hans dröm uppfyllts.

Joseph "Joe" Rubinette Biden Jr. föddes som det första barnet i familjen den 20 november 1942 i Scranton i nordöstra Pennsylvania. Staden ligger ungefär 150 kilometer nordväst om New York City.

Hans mamma Jeans släkt kom ursprungligen från Irland, medan pappa Joe hade rötter i England, Frankrike och, likaså, Irland. Efter Joe Jr. fick de tre andra barn.

Vid tiden hade Scranton precis börjat gå en mörk framtid till mötes. Kolindustrin var stor i staden, men efterfrågan på kol minskade samtidigt som andra energiformer blev allt mer populära. Stadens ekonomi blev allt sämre och från 1940-talets 140 000 invånare har antalet personer som bor i staden i dag halverats.

USA:s nästa president i profil. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden håller tal framför en väldig amerikansk flagga Bild: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Den sämre ekonomin drabbade också familjen Biden. För att få en nystart på livet flyttade de till Delaware där pappan i familjen sedermera lyckades vända motgångarna till framgångar genom att sälja begagnade bilar.

Mamman å sin sida har haft mycket inflytande på Joe Biden Jr. Då och då citerar han henne i sina tal och han lever enligt hennes livsvisdomar.

Jean Biden fanns med som ett stöd i politiken och i privatlivet ända till sin död 2010. Mamma Jean och sonen Joe var nära varandra, till och med bokstavligen eftersom de bodde på samma gård de sista åtta åren av hennes liv.

Stammandet definierar inte den nya presidenten

Det var också Jean Biden som var den som hjälpte Joe Biden Jr. hantera sitt stammande.

Joe gick i katolsk skola som barn. Han är för övrigt endast den andra katolska presidenten i USA, efter John F. Kennedy, trots att cirka 20–25 procent av landet befolkning är katoliker.

När en nunna på skolan uttryckte sig nedsättande om unge Bidens stammande ska mamman ha letat upp nunnan och sagt:

“Om du någonsin talar till min son på det sättet igen kommer jag och river hättan av ditt huvud!”

Barack Obama med svärmor Marian Robinson och Joe Biden med sin mamma Eugenia "Jean" Biden. Barack Obama och hans svärmor Marian Robinson, Joe Bidens mor Eugenia "Jean" Biden och Joe Biden. Bild: Kristin Callahan/Everett Collection/All Over Press

Det är en överraskning för många att Joe Biden har stammat hela sitt liv eftersom det knappt märks när han håller tal för offentligheten.

I en intervju för CNN berättar han om flera sätt att hantera stammandet. Inget av dem var professionell hjälp.

Det handlar bland annat om att han fick en massa stöd av sin mamma som påminnde honom om att det inte är stammande som definierar vem han är eller vad han kan bli.

“Joey, du definieras av ditt mod och du friköps av din lojalitet.” (på engelska: Joey, you’re defined by your courage and redeemed by your loyalty.) sade hon enligt sin son.

Biden hade också hjälp av böcker, han läste och lärde sig poesi utantill. Det är också något han rekommenderar till speciellt unga män, det vill säga att bege sig till biblioteket och lära sig om och av de stora författarna.

Enorm livskris, men tog ändå emot senatorsuppdrag



Innan politiken tog ett hårt grepp om den unge Biden studerade han juridik vid Syrcuse University College of Law. År 1968 fick han sin examen och han började jobba inom branschen, men bara fyra år senare fick juridiken ge vika.

Av en tragisk slump råkade två stora händelser i Joe Bidens liv sammanfalla.

Dagarna innan Biden skulle fylla 30 valdes han till senator för Delaware.

En dryg månad senare dog hans första hustru Neilia och deras 1-åriga dotter Amy i en bilolycka. Också sönerna Beau och Hunter var med i bilen, men de fick inte några livshotande skador (Beau dog 2015 av en hjärntumör).

Efter olyckan valde Joe Biden att avsäga sig sitt senatorsjobb för att i stället stanna hemma med sönerna, men han övertalades av den dåtida demokratiska ledare i senaten, Mike Mansfield, att ändå ta emot uppdraget. Det blev inledningen på en 36 år lång karriär i senaten.

Tre år efter den tragiska bilolyckan träffade Joe sin nuvarande hustru Jill. De har hållit ihop sedan 1975 och de har en gemensam dotter, Ashley.

Jill Biden, lärare med doktorsexamen. Hon gifte sig med Joe 1977. Jill Biden. Bild: imago images/MediaPunch/ All Over Press

Jill Biden är lärare, hon har undervisat i engelska och läs- och skrivkunskap. Efter flera år i jobblivet gick hon själv tillbaka till studierna för att doktorera, vilket hon lyckades med år 2008.

Under tiden som vicepresidentfru fortsatte Jill Biden jobba och hon har sagt att hon tänker i samma banor nu när hennes man blir president.

Första och andra gången Joe Biden försökte bli president



Att kämpa om ett jobb i Vita huset är bekant för Joe Biden, han har varit med förr.

Den första gången var 1987 då han gav sig in i demokraternas primärval som en av förhandsfavoriterna. Om han hade valts skulle han ha blivit en av de yngsta presidenterna i USA:s historia.

Den gick ändå inget vidare, bland annat på grund av anklagelser om plagiat. Den 18 september 1987 skrev The New York Times att Biden erkänner att han hade kopierat en stor del av en artikel för sin egen essä under studietiden.

Han hade också ljugit om sina studieframgångar, han påstod att han hade klarat sig hyfsat bra trots att han egentligen hade dåliga vitsord att presentera när saken började nystas upp.

Dåtida senator Biden meddelade om sin kandidatur i demokraternas primärval 1988 vid ett evenemang i Wilmington, Delaware året innan. Joe Biden, fotogradferad 1987 när han meddelade att han kandiderar i demokraternas primärval. Bild: Mark Reinstein/Shutterstock/All Over Press

Biden drog sig ur primärvalet i god tid innan den första rösten hade lagts.

Under årens lopp trodde många att han skulle ställa upp igen, men det dröjde ända till 2008 innan det var dags för ett nytt primärval.

Den gången lyckades han aldrig få något väljarstöd och han drog sig ur genast i början av valsäsongen. Men det visade sig bli en köksdörr till Vita huset.

Trots att Joe Biden och Barack Obama representerar samma parti var de aldrig några riktigt goda vänner under tiden i senaten. Det var först när de åkte på valturné och debatterade mot varandra som de fick upp ögonen för varandra.

Bromance med presidenten



Kort efter att Biden dragit sig ur primärvalet lär han ha tackat nej till att ställa upp som Obamas vicepresidentkandidat. Han har sagt att han trodde det skulle se ut som en förlust och han ville inte ha en anonym portfölj att förvalta.

Men Obama lyckades övertala Biden att ställa upp. Det blev en övertalningskampanj som presidentkandidaten snart skulle ångra.

Journalisterna John Heilemann och Mark Halperin skriver i boken Game Change att Biden inte lyckades samla folkmassor i den utsträckning Obamas kampanjstab hade hoppats på. Han hamnade i skuggan av presidentkandidaterna Obama, John McCain och vicepresidentkandidat Sarah Palin.

Dessutom släppte Biden ur sig grodor som fick Obama att se rött. Vid ett kampanjevenemang kallade Biden sin predientkandidat för “Barack America”.

Vid ett annat tillfället bad han sin senatorskollega Chuck Graham “stå upp så publiken får se dig”. Till saken hör att Graham är rullstolsburen.

Enligt Heilemann och Halperin ska Obama ha utbrustit “Hur många gånger ska Biden säga något idiotiskt?”. Obamas stab började hemlighålla information för Biden för att hindra att alltför mycket information läcker ut.

En irriterad Biden tog ändå mod till sig. Han ringde Obama, bad ödmjukt om ursäkt och därmed började den era av Obama-Biden-kärlek som de flesta kommer ihåg från åren 2009 till 2017.

Efter en trög start växte vänskapen mellan Biden och Obama under de åtta gemensamma åren i Vita huset. Joe Biden tar emot presidentens frihetsmedalj av president Barack Obama. Bild: EPA/Michel Reynolds

Biden krävde och fick en stor roll, och det han inte fick automatiskt tog han. Han lär bland annat ha jobbat närmare presidenten än flera andra vicepresidenter. Han tog också en aktiv roll i frågor som berörde utrikespolitik och nationell säkerhet medan Obama medgav sig ha betydlig sämre erfarenhet av dylika frågor.

Förhållandet mellan Biden och Obama var, åtminstone till synes, mycket varmt. Speciellt mot slutet av den gemensamma eran i Vita huset blev en tid då många memer började spridas på internet om presidenten, vicepresidenten och deras “bromance”.

Föga överraskande har Barack Obama haft många varma ord att säga om sin tidigare närmaste kollega inför valet 2020.

Har gjort en förmögenhet på bokavtal

Joe Biden har fått smeknamnet Middle Class-Joe, vilket skulle tyda på att han tillhör medelklassen. Det är visserligen en bra image att ha i val och han har tilltalat både medelklass- och arbetarklassväljare.

Men att säga att han tillhör medelklassen är inte riktigt att ge rätt bild av honom.

Biden har lämnat ut sina skatteuppgifter och Forbes uppskattar att han är värd ungefär nio miljoner dollar.

Trots inkomster på över 100 000 dollar per år under tiden som senator har han samlat på sig största delen av sin förmögenhet efter att han och Barack Obama lämnade Vita huset 2017.

Den förmodligen största inkomsten kommer från förlaget Flatiron Books som Joe och hustrun Jill Biden har ett bokavtal med. Avtalet uppges vara värt åtta miljoner dollar.

Både Joe Biden och hans vicepresident Kamala Harris har gett ut böcker. Joe Bidens bok "Promise me, dad" och Kamala Harris bok "The thrutsj we hold". Bild: imago images/Levine-Roberts/ All Over Press

Dessutom har Joe Biden anlitats som talare med ett arvode på upp till 190 000 dollar, enligt nyhetsbyrån AP.

Enligt Forbes står fastigheter för knappt hälften av Joe Bidens förmögenhet, besparingar och investeringar likaså knappt hälften. Resten är hans pensionspengar.

Den sista kampen om Vita huset

År 2016 gick demokraterna miste om presidentposten när Donald Trump besegrade Hillary Clinton i presidentvalet.

Knappt hade dammet hunnit lägga sig i vallokalerna innan Joe Biden utropades till demokraternas nästa presidentkandidat – eller det var åtminstone vad demokratanhängarna hoppades på.

Själv ville Biden inte säga något om en eventuell kandidatur. Han velade fram och tillbaka och gav pressen svävande svar på frågan om han tänker ställa upp.

Rykten om en kandidatur blev allt starkare under våren 2019 och i april samma år startade han slutligen sin kampanj.

En presidentkampanj i USA brukar innebära att all smuts i det förflutna grävs upp och eventuella skelett i garderoben släpps ut. För Bidens del har det bland annat handlat om anklagelser om tendenser att vara lite väl närgången fysiskt till andra personer.

Också sonen Hunter Bidens ukrainska affärer och Joe Bidens kopplingar till Ukraina har utretts, men utan några bevis på oegentligheter att visa upp.

Innan demokraternas primärval drog i gång var Joe Biden en ständig förhandsfavorit i opinionsmätningarna. Trots det gick det lite trögt i början av primärvalen, främst i förhållande till rivalen Bernie Sanders.

När Biden väl fick upp ångan var det ändå inget som kunde stoppa honom. Sanders satte händerna i luften och erkände sig besegrad i början av april, efter det kunde Biden koncentrera sig mera på att klå den sittande presidenten i stället.

När Biden hade utsett sin vicepresidentkandidat Kamala Harris i augusti var det bara att föra kampanj. Men den här gången på ett helt annat sätt än tidigare.

Kamala Harris är Joe Bidens vicepresident. Porträtt på en allvarlig Kamala Harris. Bild: imago images/MediaPunch/ All Over Press

På grund av den pågående coronapandemin har Biden inte kunnat resa omkring och hålla valmöten i den utsträckning som amerikanerna är vana vid.

Men i videor från hemmet och på sociala medier har det också gått bra att kritisera den sittande presidenten och komma med egna politiska synpunkter.

Huruvida det har gynnat eller missgynnat Joe Biden kan säkert bli föremål för spekulationer och framtida forskning.

Åldersrekord på åldersrekord



Det är inte någon pojkspoling som USA får till president den här gången (heller).

För fyra år sedan kunde Donald Trump stoltsera med att vara den första 70-plussaren som har vunnit ett presidentval i USA. Han var då 70 år och 4 månader gammal.

Men i och med valsegern slår Biden rekordet med råge. Biden fyller 78 om knappt tre veckor.

Ingen ungtupp längre, men ändå inte rädd att ge sig in i leken. Joe Biden debatterar i en valdebatt mot president Donald Trump. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Biden är inte bara den äldsta personen någonsin som har valts till president i USA. Under sin installationsceremoni blir han också den äldsta någonsin har har jobbat som president i landet.

Än så länge är Ronald Reagan den äldsta presidenten som landet har haft. Han skulle precis fylla 78 när hans andra period på posten tog slut i januari 1989.

I januari när Biden börjar på sitt nya jobb är han 78 år och 2 månader gammal.

