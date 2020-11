Märkliga arrangemang då coronaviruset fortsätter att plåga Jokerit – juniorer och reserver ska spela mot storklubben SKA

Bild: Emil Hansson / All Over Press

Jokerit möter SKA S:t Petersburg på tisdag. Jokerit vid båset. Bild: Emil Hansson / All Over Press

Coronaviruset släpper inte sitt grepp om Jokerit. Men trots tre nya fall och många spelare i karantän blir matchen mot storklubben SKA S:t Petersburg av – med hjälp av juniorer, samt Mestis- och try out-spelare.

Covid-19 har kantat inledningen av Jokerits KHL-säsong.

I slutet av oktober meddelade klubben att sammanlagt tolv positiva fall konstaterats inom truppen. I början av november hade man tillräckligt med spelare som inte var i karantän längre och laget kunde spela två matcher.

Men den korta bortaturnén förde med sig ytterligare fall.

Sammanlagt tre lagmedlemmar som fanns med på matcherna har testat positivt. Därför har finska myndigheter försatt alla som deltog på resan i karantän.

Men trots det kommer tisdagens hemmamatch mot SKA S:t Petersburg att bli av – med hjälp av specialarrangemang.

Klubben hade ett antal spelare som var i karantän under de senaste matcherna, men som är tillgängliga på tisdag. Dessutom kommer man att ta in spelare från klubbens U20-lag, Mestislaget Kiekko-Vantaa, samt några kontraktslösa spelare på try out-kontrakt.

Hur det blir med bortamatcherna som följer SKA-matchen kommer Jokerit att informera senare om.

Coronaläget i Ryssland har förvärrats på sistone. Sammanlagt har man konstaterat 1 753 836 fall och 30 251 dödsfall, på fredagen rapporterade man om 20 582 smittade.

