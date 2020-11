Tjeckien nollade Lejonen i Helsingfors: ”Tog inte vara på våra chanser – vårt spel i numerärt överläge var dåligt”

Jan Ordos försöker klämma in pucken.

Lejonens kräftgång i hemmaturneringen fortsätter. Efter att ha åkt på en tung förlust mot Rysslands U20-landslag resulterade lördagens match mot Tjeckien i ytterligare en förlust.

Svårigheterna fortsätter för Finlands herrlandslag i ishockey. Efter 2–6-förlusten mot det ryska juniorlandslaget åkte Lejonen på ytterligare en käftsmäll då hemmaturneringen i EHT fortsatte på lördagen.

Tjeckien – som i sin tur slog Sveriges Tre Kronor i öppningsmatchen på torsdagen – var starkare med 2–0.

Det var Andrej Nestrasil som satte satte in 1–0 tolv minuter in i matchen och Jan Ordos utökade ledningen i den andra periodens första minut då han avslutade sitt friläge med att klämma in 2–0-målet.

Då den tjeckiska defensiven samtidigt höll tätt kunde Lejonen bara drömma om att öppna poängkontot i Helsingforsarenan.

"De tog vara på våra misstag"

– Nå, vi spelade taktiskt bättre än på torsdagen och motståndaren tog vara på våra enstaka misstag, säger Jukka Jalonen efter matchen.

– I den tredje perioden klarade vi av att skapa press, men spelet i numerärt överläge var dåligt. Vi gav oss chanser att näta då vi tvingade dem att dra på sig utvisningar, men tog inte vara på lägena, det grämer förstås, tillägger han.

EHT-turneringen fortsätter på söndag med den traditionsenliga farsdagsmatchen mot Tre Kronor. Sverige förlorade likaså sin andra match då Ryssland var bättre med 2–1 efter straffar.

Vad Lejonen kommer att tänka på i den matchen kunde Jalonen inte ännu svara på.

– Vi fokuserar på den här insatsen ännu en stund, säger han.

Resultat, EHT-turneringen i Helsingfors:

Sverige–Ryssland 1–2 efter straffar (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–2)

Finland–Tjeckien 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)