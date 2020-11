Veckoslutsläsning: Skattedagen, coronamutationer och konspirationsteorier

God lördagskväll! Här kommer lite veckoslutsläsning.

Den 3.11 var det åter dags för den årliga skattedagen. Medierna rapporterar om inkomsttoppens skatteuppgifter och man lyfter upp de personer som betalade mest skatt det gångna året. För det mesta handlar rapporteringen om en bråkdel av alla 5,1 miljoner skattebetalare i Finland. Vet du om du tjänar mer eller mindre än andra skattebetalare?

Danmark har stängt ned och avskärmat sju kommuner på Nordjylland, där det har spridit sig flera olika mutationer av coronaviruset från minkar till människor. Fler än 200 personer har smittats. Sådana här mutationer var väntade och behöver inte vara farliga. WHO utreder nu saken.

När mannen började tala om upplysning och meditation var den 49-åriga kvinnan såld. Hon började tro på QAnons konspirationsteorier. De i grunden högerextrema och antisemitiska konspirationsteorierna rekryterar nu anhängare till “kampen mellan ljus och mörker”.