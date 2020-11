Morfar Peter Ekman lär sig om feminism och barns självkänsla: “Generationsskiften förändrar mycket och jag är väldigt imponerad av pappor idag”

My

My Tengström

En del småbarnsföräldrar kämpar med mor- och farföräldrar som lägger sig i för mycket eller argumenterar emot deras tankar om barnuppfostran. Peter Ekman gästar sin dotters podd Föräldrasnack och berättar hur han ser på det här och om sitt nyfunna intresse för feminism och barns självkänsla.

Morfar Peter Ekman, 67 år, har fem barn och tio barnbarn.

- Det låter som mycket, säger han och ler.

Peter gästar veckans avsnitt av Föräldrasnack.

Han bor nära sin dotter Carro Nordberg, ena halvan av podden Föräldrasnack. De har en nära relation där han ofta far hem till sin dotter och sina tre barnbarn på morgonkaffe.

- Jag brukar säga att man inte ska ge råd, utan vara rådgivande som mor- eller farförälder. Man behöver inte hela tiden blanda sig i men om någon frågar råd kan man hjälpa. Det är inte min uppgift att uppfostra barnbarnen, säger Peter.

- Det har känts jätteskönt att du haft en tydlig vilja att stötta oss i vårt föräldraskap. Du har snappat upp saker som jag sagt åt barnen och sedan intresserat ställt frågor om varför och hur jag tänker kring vad jag sagt, säger Carro.

Slutat berömma utseende

Allt började egentligen med att Peter märkte en förändring i sin dotter Carro.

- Du började prata på ett annorlunda sätt när du blev förälder. Det är först med tiden som jag sedan börjat förstå orsakerna och varför du gör och säger som du gör.

- Du skulle aldrig mera säga “oj vad du är duktig” eller “oj vilken fin jacka du har” till något av dina barnbarn. Numera brukar du säga saker som att “oj vilken varm jacka du har, så glad jag är att du håller dig varm”. Istället för att bara berömma prestationer så ställer du mera frågor och visar ett intresse för deras intressen, säger Carro.

- Det är egentligen ganska orättvist att man ska kommentera hur vackert ett klädesplagg är, det är inte poängen med kläderna. Kläderna ska vara praktiska och bekväma. Men den här insikten har kommit tack vare dig, Carro, säger Peter.

Det här är en av tankarna som Carro jobbar aktivt med som förälder. Att se till att barnen vet att deras värde inte är beroende av deras utseende eller prestationer. Det handlar om att stärka deras självkänsla.

- Värdet ligger inte i utseende och kläderna. Det har varit så fint att märka att du pappa tagit till dig av det här perspektivet istället för att säga “men jag sa ju Carro att du var fin när du var liten och inte tog du någon skada av det”, skrattar Carro.

Att ens barn väljer att göra annorlunda som småbarnsförälder kan vara känsligt för någon. En del far- och morföräldrar kan ta det som personlig kritik eller en förolämpning mot deras egna uppfostringsmetoder.

Trots att det här i all sin enkelhet kan handla om att varje förälder vill hitta sitt eget sätt att sköta saker.

Imponerad av dagens pappor

Morfar Peter är ändå av den åsikten att mycket har blivit bättre sedan han själv var ung förälder.

- Man måste minnas att generationsskiften påverkar allting. Jag är väldigt imponerad av hur den yngre generationens pappor uppför sig idag. Det är inte alls jämförbart med hur pappor gjorde på min tid.

Som ett exempel tar han en så enkel sak som blöjbyten.

- Visst, jag har också bytt blöjor. Men när ni var små så var uppgifterna i hemmet mycket mer uppdelade och blöjbyten tog jag gärna emot hjälp med. När ni hälsar på med er familj är det tydligt att det inte handlar om vem som byter blöjor - den som sitter närmast barnet tar hand om det helt enkelt. Det här skulle ha varit väldigt ovanligt på min tid, säger Peter.

- Jag har stundvis blivit irriterad på att pappor idag får så mycket beröm för saker som är självklara för oss. Men sedan såg jag det ur den äldre generationens perspektiv och insåg att det säkert handlar delvis om en beundran för att pappor gör annorlunda än på deras tid, säger Carro.

- Jämställdheten var definitivt inte på samma nivå som den är för många idag, instämmer Peter.

Peter röt till om metoo åt gubbarna på stationen

Feminism och jämställdhet är ett annat tema som Peter tagit sig mycket tid att läsa sig på om.

När metoo blev aktuellt så berättar Carro om hur Peter flera gånger ville komma på besök för att diskutera ämnet med sin dotter.

- Jag minns hur du brukade tillbringa tid på lokala Shell-stationen och blev upprörd en gång när du lyssnade på de andra gubbarna så att du till slut ställde dig upp och sa “nä nu får ni höra på mig! Åk hem och fråga era döttrar hur det ligger till!”. Då kände jag mig stolt över dig, att du inte var en av dem som gick med i kören som säger att “metoo gått för långt”, säger Carro.

För en del mor- och farföräldrar kan ett nära förhållande till sina barnbarn kännas som en kompensation för att de inte själva hade tid med de egna barnen. För Peter stämmer det här delvis.

- Min fru var hemmafru, trots att det kanske inte är rätt uttryck för det idag. Men hon var hemma i varje fall, medan jag ansvarade för att dra hem pengarna. Följden var att jag inte var lika närvarande hemma och att jag inte hade lika mycket tid för er barn.

- Jag minns nog att vi alltid var glada när du kom hem, trots att vi inte kanske hade en relation där du lekte med oss på samma sätt som min man leker med våra egna barn. Det var kanske mera den där klassiska uppdelningen där mamma hade ansvar över att hålla igång rutiner och du var den “roliga” föräldern, funderar Carro.

- Jag kan förstå att det uppfattades så, säger Peter.

Delvis har man också mera tid som mor- eller farförälder. För att inte tala om att åldern för med sig livserfarenhet.

- Varje gång jag träffar mina barnbarn tänker jag på hur jag hoppas att jag kommer att leva tillräckligt länge för att få uppleva deras livsresa och vårt utvecklade förhållande, säger Peter med sprucken röst.

Morfar Peter bor nära Carro och hälsar på hennes familj ofta. Carro tar en bild med sin pappa som sitter och eldar vedhällen. Bild: Carola Nordberg

Peters enda råd: var tillgänglig

Du har varit pappa i snart fyrtio år. Har du något råd som du vill dela med dig - vad borde man tänka på som småbarnsförälder idag?

- Pass, säger morfar Peter genast och skrattar. Det här måste jag tänka på noggrant innan jag svarar.

Han kommer ändå att tänka på en sak som han tycker är viktig.

När hans barn kom in i tonåren blev det aktuellt att diskutera hemkomsttider för hans äldsta dotter.

Kvällarna hade dragit ut allt senare för ungdomarna i Jakobstad och till slut samlades föräldrarna för att tillsammans bestämma spelreglerna för hemkomsttider.

De kom fram till en gemensam hemkomsttid och för Peter var det självklart att regeln skulle följas.

- Dottern kom hem i tid och var riktigt arg. Hon berättade att hon var den enda som gått hem enligt överenskommelse.

Det här ändrade ändå ingenting hos familjen Ekman. Peter fortsatte kräva samma hemkomsttid och varje kväll satt han med lamporna tända och vakade tills dottern kommit hem.

- Bara något år sedan frågade jag henne hur det riktigt var med de där utekvällarna och att vara tvungen komma hem en viss tid. Hon sa att det var det bästa som hänt. Inte hade det varit roligt att hänga ute på gågatan i mörker och regn enligt henne, men hon hade kunnat skylla på sin pappa som sitter och vakar och väntar på att hon ska komma hem för att slippa stanna längre ute i kylan. Det är riktigt gripande egentligen, att hon hade en orsak att åka hem, säger Peter.

Drack inte en enda öl på 90-talet

Så hans råd är att alltid vaka tills tonåringarna kommit hem, så de vet att någon sitter och väntar på dem.

- Jag tror inte heller jag drack en enda öl på 90-talet när mina barn var tonåringar. Jag var alltid beredd på att någon av mina barn kunde ringa - eller alla fem - och be om skjuts hem. Då ska man inte behöva säga att man inte är i körskick och istället be dem ta taxi hem. Man ska be om adress och hoppa i bilen.

- Det är där är faktiskt något jag valt att ta efter i mitt föräldraskap. Oavsett vad barnen gjort eller söndrat, och när de senare når tonåren - oavsett hur fulla de är så kan de alltid ringa mig. Mamma satt också utanför krogen i bilen med frost på rutorna och väntade på mig. Det fanns inga möjligheter att sticka hem med några killar då, det var hemresan som gällde, skrattar Carro.

I de bästa av världar kanske mor- eller farföräldern blir en så nära person i ett barns liv att hen har flera personer att ringa till för att be om skjuts hem eller hjälp i andra situationer.

- Eller kanske barnbarnen ringer dig från stan istället för mig, pappa? säger Carro.

- Helt säkert att de hellre ringer morfar än föräldrarna i ett sådant fall, skrattar Peter.