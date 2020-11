"Solen lyste som en fucking fittapelsin på himlen" — författaren Tone Schunnesson fortsätter att leverera njutningsfull fulsnygg litteratur rakt ur samtiden

Aktuell med boken Dagarna, dagarna, dagarna (Norstedts 2020) och är krönikör för Aftonbladet

Har studerat vid Biskops Arnös författarskola

Är 32 år gammal (född 1988)

Senast lästa bok är No Filter: The Inside Story of Instagram av Sarah Frier

Bästa bok genom tiderna är Queer av William S. Burroughs

Senast tittade TV-serie är I May Destroy You (HBO Nordic)

Ingramkonto jag följer är @cgarplind

Jag lyssnar på podden Raseriet