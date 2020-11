Bild: Hannu Luostarinen / All Over Press

De finländska skiddamerna bjöd på tv-spänning i en jämn damstafett i finska cupen. Förhandsfavoriten Kainuun Hiihtoseura fick nöja sig med en andraplats, då Laura Mononen från Hämeenlinnan Hiihtoseura lyckades förvalta sitt fina utgångsläge på ankarsträckan. IF Minken från Nykarleby med Jennie Lindvall, Andrea Julin och Julia Häger slutade femma.

Kainuun Hiihtoseura gällde som förhandsfavorit i damstafetten i finska cupen med Vuokatti Ski Team Kainuu som främsta utmanare.

Anni Alakoski körde den första etappen för Kainuun Hiihtoseura. Hon föll, men stod för en stark upphämtning och växlade som tvåa. Jasmin Kähärä från Mikkelin Hiihtäjät var snabbast på den första sträckan.

Jennie Lindvall inledde i IF Minkens lag och var fyra i den första växlingen, sex sekunder efter Kähärä.

Andrea Julin gav Julia Häger bra utgångsläge

På den andra sträckan stod Team Skiers Roosa Juuska för en jätteinsats då hon avancerade från sjua till etta.

Fyra lag – Team Skiers 1 (Johanna Niskakoski), Hämeenlinnan Hiihtoseura (Laura Mononen), Visa Ski Team Kemi 1 (Emmi Lämsä) och Vuokatti Ski Team Kainuu (Vilma Nissinen) – gick ut ungefär samtidigt på ankarsträckan.

Minkens Andrea Julin tappade lite mark på den andra sträckan.

Tre lag – Kainuun Hiihtoseura (Anne Kyllönen), IF Minken (Julia Häger) och Vantaan Hiihtoseura (Jasmi Joensuu) – hade 15 sekunder upp till täten i den sista växlingen.

Kyllönen jagade Mononen

Kyllönen, Häger och Joensuu tog upp jakten på landslagsåkaren Mononen i Hämeenlinnan Hiihtoseura.

Mononen fixade ändå det hela och åkte i mål som etta – 5,2 sekunder före jagande Kyllönen.

– Det var jämnt. Det var snabbt före så det är svårt att ta in sekunder. Det blev lite spännande. Ibland tittade jag bakom ryggen. Skönt att jag lyckades behålla försprånget, sa Mononen i tv-intervjun.

Kyllönen var belåten trots att det inte blev någon seger.

– Jag försökte gå ut sansat. Vi försökte jobba tillsammans med Jasmi. Såklart är vi nöjda, men vi kunde ha vunnit. Tyvärr föll Anni på den första sträckan.

Minken femma

Jasmi Joensuu, som var tvåa i gårdagens sprint, tog upp Vantaan Hiihtoseura 1 på en tredjeplats då hon passerade Vuokatti Ski Team Kainuus Vilma Nissinen på slutet.

– Jag stack i väg lite för tufft. Jag gav allt och har aldrig varit så slutkörd på slutet. Jag trodde att jag skulle passeras av många lag. Som tur var blev vi trea – det var vårt minimimål, sa Joensuu.

Minkens Häger kroknade på slutet men laget knep ändå en fin femteplats, 22 sekunder efter segerlaget.

Resultat, damstafett:

1. Hämeenlinnan Hiihtoseura 27.41,4

(Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen)

2. Kainuun Hiihtoseura +5,2

(Anni Alakoski, Heini Hokkanen, Anne Kyllönen)

3. Vantaan Hiihtoseura 1 +9,9

(Hennariikka Rahkola, Marjaana Pitkänen, Jasmi Joensuu)

4. Vuokatti Ski Team Kainuu +11,5

(Katri Lylynperä, Susanna Saapunki, Vilma Nissinen)

5. IF Minken +22,3

(Jennie Lindvall, Andrea Julin, Julia Häger)

28. IF Femman +2.55,3

(Linnea Henriksson, Jennifer Antell, Anna-Kajsa Lall)

Resultat, herrstafett:

1. Pohti SkiTeam 1 36.14,0

(Joel Ikonen, Heikki Korpela, Joni Mäki)

2. Jämin Jänne +7,4

(Aku Nikander, Markus Vuorela, Ristomatti Hakola)

3. Puijon Hiihtoseura 1 +25,2

(Petteri Koivisto, Joonas Sarkkinen, Perttu Hyvärinen)

4. Ilmajoen Kisailijat 1 +31,0

(Karri Hakala, Kari Varis, Timo Mantere)

5. Vuokatti Ski Team Kainuu +57,6

(Emil Liekari, Turo Sipilä, Miska Poikkimäki)

10. IF Minken 1 +1.24,5

(Remi Lindholm, Kalle Parantainen, Johannes Vuorela)

24. IF Åsarna +2,41,5

(August Högnabba, Eric Storvall, Oscar Högnabba)

26. IF Sibbo Vargarna +2,56,4

(Benjamin Holmgren, Jonas Nordström, Isac Holmström)

34. Norrvalla Ski Team +3.56,0

(Santeri Leikas, Casper Hjerpe, Petteri Mattila)

35. IF Minken 2 +4.00,8

(Kasper Lönnbäck, Benjamin Sundqvist, Otto Niittykoski)