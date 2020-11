"Jag kastade bort flera år av min karriär"

Även om den svåra ångesten präglade säsongen 2016–2017, medförde samma vinter avlastning på förväntningarna som tidigare riktats enbart mot Herola.

Den sju månader yngre Eero Hirvonen hade äntligen blivit kvitt sina långvariga hälso- och skadebekymmer, och slog igenom i världscupen med buller och bång. Efter att först vintern innan ha knipit sina första världscuppoäng var Hirvonen plötsligt lika bra som Herola – stundvis till och med bättre.

Sedan dess har Hirvonens starka flankstöd tidvis gett Herola möjligheten att misslyckas i skymundan. Det har varit befriande för den 25-årige "veteranen" efter många år i blickfånget.

– Eero har lättare att förstå mig än någon som inte ännu slagit igenom. Vi vet hur det känns när man plötsligt är värdelös i en tävling efter att precis innan ha stått på prispallen.

Hirvonen sitter utanför jaktstugan i Puolanka och försöker vifta bort de ständigt anfallande älgflugorna. Han plockar bort några från håret.

Även om landslagets två frontfigurer är nästan jämngamla har den mer erfarna Herola varit en förebild för Hirvonen – och är det i viss mån fortfarande.

– Jag beundrar hur Ilkka medvetet ändrat på sin inställning, och hans förmåga att mogna som person och idrottare.

Hirvonen berättar om Herolas roll som ledargestalt i landslaget. I flera års tid har Herolas inställning och sinnelag präglat stämningen i hela laget där dystert grubblande bytts ut mot en ljusare livssyn.

– Hela landslagets inställning har blivit mer konstruktiv och positiv i takt med Ilkkas förändring de senaste åren. Vår förhållning till idrotten har blivit hälsosammare.

Ilkkas yngre bror Veikko Herola sitter i stugan med gitarren i famnen. Han knäpper några toner.

Ilkka är nervös. Han befinner sig utanför sin komfortzon.

Han har tidigare spelat trummor och gitarr inför tv-kameror, men nu visar han för första gången upp sin sångtalang offentligt.

Röda lampan lyser, Ilkka blundar och börjar sjunga.

And there are words

I could have said

But I walked away instead...