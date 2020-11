Mart Helme avgår men Estlands regering fortsätter - sonen Martin klarade förtroendeomröstning: "Vi har inte gjort något fel"

Mart Helme avgår för att ge regeringen arbetsro och för att värna om sin rätt att säga vad han vill. Det räckte inte för oppositionen, som krävde en överraskande förtroendeomröstning mot sonen, partiet Ekres ledare Martin Helme.

Den förtroendeomröstningen visade sig vara en felberäkning av det största oppositionspartiet, högerliberala Reformpartiet.

Finansminister Martin Helme klarade den galant. Bara 46 av 101 ledamöter röstade för ett misstroende. En enda ledamot från ett regeringsparti röstade för att fälla Helme ur regeringen.

Förtroendeomröstningen var en plan B, eftersom Reformpartiet hade planerat att rikta den mot inrikesminister Mart Helme först. Men Mart, Martins pappa, avgick självmant på förmiddagen.

- Visa din sämsta sida, Mordor!, sa Martin Helme i början av den korta debatten före förtroendeomröstningen. Igen en påhittad, från intet skapad skandal för att fälla regeringen.

Under debatten försvarade Martin Helme beslutet att han inte själv avgår trots att hans pappa Mart gör det.

I deras gemensamma radioprogram i söndags sa de båda att valet i USA var förfalskat och att Joe Biden är väldigt korrupt.

- Mart avgår inte för det han sa, utan för att ge regeringen arbetsro, för att ta fokus bort från honom och ge regeringens politik större utrymme, sa Martin Helme.