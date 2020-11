Över 50 miljoner människor har smittats av coronaviruset – kurvan pekar uppåt i både USA och Europa

Coronaläget i världen ser allt dystrare ut. Över 50 miljoner människor har smittats av coronaviruset globalt sedan pandemin bröt ut. USA och delar av Europa toppar än en gång listorna över länder där antalet nya coronavirusfall ökar stadigt. Samtidigt ökar ändå hoppet om ett vaccin.

Den andra vågen står för en fjärdedel av alla fall av coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Också Sverige rapporterar om ett ökat antal fall, särskilt i Stockholm. Förra veckan testades 42 000 personer i huvudstaden, varav en femtedel fick positivt svar. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Förra veckan var 16,3 procent av testen positiva, och veckan innan 8,4 procent. Antalet positiva test har alltså fördubblats.

Antalet coronasmittade som behöver sjukhusvård har också ökat kraftigt i Sverige. I Stockholm har antalet fördubblats under förra veckan, något myndigheterna inte hade förutspått.

Runtom i Europa stängs samhällen fortsatt ned i försök att minska smittspridningen. Flera länder fortsätter att registrera rekordantal nya coronasmittade, bland dem Tyskland, Österrike och Polen.

Nu sällar sig också Portugal till ledet av länder som inför nedstängning i stora delar av landet. Också Ungern stänger ned delvis från och med onsdag, meddelade premiärminister Viktor Orban.

Slovakien har för sin del infört masstestning av befolkningen i ett försök att stävja coronaviruset.

I Frankrike rapporterades rekordmånga nya fall av covid-19 i lördags, över 86 800 stycken. Totalt har nu över 40 400 personer dött till följd av covid-19 i Frankrike. För tillfället råder det nattligt utegångsförbud i hela landet.

I Storbritannien ökar antalet dödsfall fortfarande, och totalt har nu över 49 000 personer dött sedan pandemins början. Antalet dödsfall är högst i Europa, mätt i totalt antal fall - inte i förhållande till folkmängden.

Belgien är värst drabbat mätt i antal dödsfall per 100 000 invånare. Siffran där är 113.

Coronavirusets första våg slog hårt mot Italien, som var först i Europa att drabbas av det.

Nu varnar en av landets ledande hälsoexperter, Massimo Galli, för att coronavirussituationen i landet är utom kontroll igen.

Förra veckan införde premiärminister Giuseppe Contes regering ett riksomfattande nattligt utegångsförbud och striktare regler i fyra hårt drabbade regioner. Det räcker inte, anser läkare och efterlyser en ny nationell nedstängning efter att antalet nya fall åter skjuter i höjder.

– Andra sjukdomar tar inte paus bara för att covid existerar, och vi måste organisera våra sjukhus, annars kommer pandemin att ge upphov till ännu mer skada än de tragiska dödssiffrorna vi nu ser, sa Galli.

Under den senaste veckan har omkring 450 dödsfall registrerats på daglig basis, och över 30 000 nya smittor har bekräftats per dag.

Hittills har över 41 000 personer dött i Italien, och över 953 000 personer har smittats.