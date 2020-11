Så här har coronaviruset spridit sig i Helsingfors under hösten – varför sticker Busholmen ut i höstens coronastatistik?

Höstens coronafall i Helsingfors är inte alls lika koncentrerade till de östra stadsdelarna som i våras. Det här visar Yle Huvudstadsregionens jämförelse. I förhållande till invånarantalet är Busholmen en av de stadsdelar med flest coronafall under de senaste månaderna.

Busholmsbon Jakob Sundman är ute och gå med hunden i Godahoppsparken i mitten av ön.

- Det är oroväckande om Busholmen hör till stadsdelarna med flest fall. Men här är å andra sidan relativt folktomt i förhållande till centrala Helsingfors. Här är breda gator så på det sättet oroar det mig inte så mycket.

Varför tror du att Busholmen sticker ut i statistiken?

- Jag vet inte riktigt. Det här kom som en nyhet för mig. Här bor många unga och studerande och enligt nyheterna har coronaviruset spridits på studentevenemang. Kanske det har med det att göra.

Antalet coronafall på Busholmen ökade kraftigt i oktober

En titt på Helsingfors stads statistik över antalet coronafall per stadsdel eller postnummerområde visar att coronafallen på Busholmen ökade kraftigt i oktober.

Statistiken visar hur många invånare i ett visst område som har smittats, men personen kan ha blivit smittad någon annanstans.

I slutet av september var det totala antalet coronafall bland dem som bor på Busholmen 29. En månad senare var antalet 72.

Yle Huvudstadsregionen har räknat ut antalet coronasmittade per postnummerområde från den 19 augusti till den 28 oktober i förhållande till invånarantalet.

För Busholmens del är antalet smittade per tusen invånare under den här perioden 7,1, vilket är nästhögst. Bara på Nätholmen är antalet fall per tusen invånare fler. Andra stadsdelar som sticker ut i den här jämförelsen är Hålvik, Fiskehamnen och Lillhoplax.

"Där finns en yngre och mer aktiv befolkning än genomsnittet"

Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsocentralerna i Helsingfors, säger att han inte fäst särskild uppmärksamhet vid coronasituationen på Busholmen. Men han ser ändå vissa faktorer som kan ligga bakom den här statistiken.

- Där finns en yngre och mer aktiv befolkning än genomsnittet. De har fler sociala kontakter som gör att viruset sprids. Men jag kan inte säga att Busholmen särskilt sticker ut, säger Lukkarinen.

Men vad beror det stora antalet smittade på Busholmen i oktober på?

- Jag skulle säga att det handlar om en allmän ökning av antalet coronafall i Helsingfors. Fallen koncentreras slumpmässigt till vissa områden.

Statistiken visar bara i viss mån hurdana människor som bor i ett område

- Busholmsborna eller Gräsviksborna kan jobba överallt i Helsingfors eller i Esbo eller Vanda. De kan ha blivit smittade via sin hobby, på daghemmet, på jobbet eller i kollektivtrafiken. Statistiken visar bara i viss mån hurdana människor som bor i ett område, säger Lukkarinen.

Lukkarinen känner inte till att det ordnats fester eller andra evenemang på Busholmen som lett till att coronaviruset har spridits. Han har heller inte kännedom om att viruset spridits på någon restaurang i området. Och tror inte att Västra hamnen, som finns på Busholmen, har med antalet coronafall i stadsdelen att göra.

"Det kom som en överraskning"

Tillbaka till Busholmen. De invånare som Yle Huvudstadsregionen pratar med känner inte till att stadsdelen sticker ut i stadens coronastatistik.

- Det kom som en överraskning. Men här bor många studerande och om de rör sig på universitetet och på jobbet kanske viruset sprids, säger Sandra Ahtinen.

På en bänk på en innergård sitter Nadiaana Bollström. Hon kan inte säga vad det höga antalet coronafall i hennes hemknutar beror på.

- Svårt att säga. Jag har inte sett att så många använder munskydd här, men jag vet inte vad statistiken beror på. Själv använder jag munskydd i kollektivtrafiken och i butiken men inte hemma.

Flest coronafall i absoluta tal i Gårdsbacka-Ärvings

Chefsläkaren för hälsocentralerna i Helsingfors, Timo Lukkarinen, påpekar att om man jämför antalet coronafall i förhållande till invånarantalet sticker stadsdelar med stor inflyttning ut eftersom statistiken släpar efter. Dylika stadsdelar är Nätholmen, Busholmen och Fiskehamnen.

Den nyaste statistiken över invånarantal per postnummer är från den 31.12.2018. Den statistiken använder Helsingfors stad i sin coronastatistik och också Yle Huvudstadsregionen har använt samma siffror eftersom färskare inte finns att tillgå.

I absoluta tal toppar Gårdsbacka-Ärvings (115), Södra Nordsjö (95), Helsingfors centrum - Främre Tölö (78), Kvarnbäcken (68) och Kampen - Gräsviken (60) statistiken över flest coronafall per postnummer under hösten.

"I omkring en tredjedel av fallen har vi inte kunnat spåra källan till smittan"

I våras lyftes östra Helsingfors fram i stadens coronastatistik. Gårdsbacka-Ärvings toppade statistiken över flest coronasmittade medan Östra centrum-Marudd toppade över flest smittade i förhållande till folkmängden.

Enligt Timo Lukkarinen har coronaläget nu under hösten varit lugnare i östra Helsingfors.

- De östra stadsdelarna sticker nu inte ut. Visserligen är antalet coronafall i absoluta tal högt men i förhållande till folkmängden urskiljer de sig inte.

Lukkarinen ser annars ingen klar skillnad mellan hur coronaviruset spreds i våras till hur det har spridits under hösten. Den enda tydliga skillnaden är att viruset nu inte spridit sig på vårdhem.

- I omkring en tredjedel av fallen har vi inte kunnat spåra källan till smittan. Vi har alltså inte kunnat specificera en plats där smittan har skett, säger Lukkarinen.

Coronasmittade per postnummerområde i relation till invånarantalet hösten 2020 - topp 25 Postnummerområde Antalet coronafall/ 1 000 invånare Antalet coronafall totalt 00580 Nätholmen 8,1 24 00220 Busholmen 7,1 49 00590 Hålvik 5,6 11 00540 Fiskehamnen 5,5 16 00300 Lillhoplax 5,3 31 00920 Kvarnbäcken 4,9 68 00900 Botbyhöjden 4,7 20 00120 Rödbergen 4,6 33 00820 Kasberget 4,6 34 00940 Gårdsbacka-Ärvings 4,4 115 00250 Bortre Tölö 4,4 50 00180 Kampen - Gräsviken 4,3 60 00910 Botby gård 4,3 25 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö 4,2 78 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg 4,2 33 00980 Södra Nordsjö 4,1 95 00930 Östra centrum - Marudd 4,0 27 00700 Malm 4,0 53 00320 Södra Haga 3,9 40 00150 Eira - Ärtholmen 3,7 35 00990 Solvik 3,7 32 00280 Brunakärr 3,7 11 00760 Storskog 3,7 28 00500 Sörnäs 3,6 45 00410 Malmgård 3,5 32

Källa: Helsingfors stads statistik över coronafall per postnummer. Antalet gäller från den 19 augusti till den 28 oktober 2020. Folkmängden per postnummer gäller situationen 31.12.2018.