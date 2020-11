När ett läkemedel har fått försäljningstillstånd av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kan läkemedelsbolag ansöka om att läkemedel får ersättningsstatus i enskilda länder.

I Finland är det läkemedelsprisnämnden (Hila) som beslutar om ersättning för läkemedel i den öppna vården. FPA betalar ut ersättningarna.

Läkemedelsbolaget föreslår ett pris för medicinen och lämnar bland annat in en hälsoekonomisk utredning gällande vilka hälsoeffekter läkemedlet har. Bolaget räknar ut vad ett så kallat QALY, kvalitetsjusterat levnadsår, kostar.

QALY är ett mått med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra. Idén bygger på att man inte enbart ska ta hänsyn till hur många år extra som olika medicinska insatser kan ge utan också ta hänsyn till kvalitén på dessa år. En fullt frisk person anses ha värdet 1 och en död har värdet 0. Ett år i full hälsa motsvarar 1 QALY.

Till skillnad från exempelvis Storbritannien, där NICE (National Institute for Health and Care Excellence) deklarerat att man accepterar en kostnad upp mot 30 000 pund per QALY, finns i Finland ingen definierad gräns för vad som är att betrakta som en acceptabel kostnad per QALY.

Enligt läkemedelsprisnämnden handlar det om att fördela resurserna så att största möjliga hälsoeffekter uppnås.

Nämndens beslutsfattande grundar sig på sjukförsäkringslagen. Nämnden är verksam i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet som tillsätter den för tre år i sänder.

Nämnden har sju medlemmar, av vilka minst en medlem ska vara sakkunnig på området medicin, en på området farmaci, en på området juridik och en på området ekonomi.

Nämnden sammanträder i genomsnitt en gång i månaden, vid behov oftare.

För att lättare kunna bevilja nya och dyra mediciner ersättning stiftades 2017 en temporär lag som tillåter nämnden att ingå villkorliga kontrakt med ett läkemedelsbolag. Det kan till exempel handla om rabatter om försäljningen överskrider en viss summa.