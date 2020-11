Trumpism i Estlands regering – ministrarna Mart och Martin Helme gav Trumps valfuskteorier sitt stöd, nu väntar regeringskris

Inrikesminister Mart Helme och finansminister Martin Helme, far och son i Estlands regering. Martin tog i somras över som ordförande i det populistiska nationalkonservativa partiet Ekre från sin far. Bilden tagen dagen de svors in som ministrar i fjol. Inrikesminister Mart och finansminister Martin Helme, far och son i Estlands regering. Bild: All Over Press