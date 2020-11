Digitala Bokkalaset nådde stor publik - lever vidare på Yle Arenan och Youtube

Flera av författarintervjuerna under Bokkalaset sändes digitalt. Intervjuer kan ses i efterskott också på Yle Arenan. En kvinna syns i en ruta på en filmkamera. I bakgrunden syns kvinnan sitta på en scen och samtala med en annan kvinna. Bild: Patrik Rosström / Yle

Bokkalaset i Ekenäs firade 20-årsjubileum förra veckan. Coronaviruset satte sin prägel på programmet som sändes till stora delar digitalt.

Den här gången bestod evenemanget dels av strömmade intervjuer, samtal inför en begränsad publik, bandade programinslag och poddar.

På grund av gällande coronarestriktioner ordades inga stora publikevenemang under Bokkalaset. Både kvällsprogrammen och den litterära brunchen var inställda.

I stället presenterades en stor del av innehållet virtuellt, vilket gjorde det möjligt att nå ut till en bredare publik. Omkring 70 procent av programmet lever kvar på webben och finns att tillgå gratis på Bokkalasets Youtube-kanal.

Fredagens författarsamtal kan ses på Yle Arenan.

Artikeln fortsätter efter videoklippen.

Positiv respons

Lotta Lerviks från Raseborgs stads kulturtjänster säger att innehållet fått positiv respons.

- Flera i publiken sade att det nästan kändes som om författarna var ännu närmare nu än när de sitter på scenen. Det blev en intensiv stämning och otroligt fina och djupa intervjuer.

- Även livemusiken mellan samtalen i Kulturhuset Karelia gav ett mervärde, säger Lerviks.

Nytt publikrekord igen

Lotta Lerviks säger att Bokkalaset slog nytt publikrekord, trots rådande coronarestriktioner.

- Vi har ännu inte fått in alla samarbetspartners publiksiffror, men vi är redan uppe i drygt 3400 personer som deltagit i Bokkalasets jubileumsår, antingen live, via Youtube eller via Yle Arenan.

En del författare har erbjudit riktiga shower hemifrån sina arbetsrum med musik, videoklipp, foton

Hon säger också att arrangörerna kommer ladda upp mera material från evenemanget.

Barnens och de ungas Bokkalas pågår den här veckan

Barnens och de ungas Bokkalas har i sin helhet varit digitalt. Den delen av evenemanget fortsätter ännu denna vecka.

Annette Ström från Västnyländska Kultursamfundet säger att skolprogrammen nådde lika många unga som förut, det vill säga omkring 2500 elever inom svenskspråkiga skolor och daghem.

- Skolorna har varit nöjda med att kalaset ordnades digitalt i stället för att inhibera evenemanget. Kulturen är viktig i dessa tider, fastän de digitala mötena inte kan jämföras med fysiska besök, säger Ström.

Krävande utan publik

Annette Ström säger att ett digitalt evenemang blir mer krävande för en författare som inte ser sin publik.

- Det blir tyngre också för eleverna att fokusera på skärmen. Men en del författare har erbjudit riktiga shower hemifrån sina arbetsrum med musik, videoklipp, foton och så vidare, berättar Ström

Hon säger att programmet därför varit väldigt omväxlande.

- Poesitävlingens utdelningsfest har i år firats med vänner i skolorna i stället för på plats på Bokkalaset.

- Vissa skolor passade på att uppmärksamma prisutdelningen festligt med bubbel på morgonsamlingen som en del av programmet för firandet av Svenska dagen, säger Annette Ström.