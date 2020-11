Henrik Borgström gör ligadebut i kväll – går direkt in i första kedjan

Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/All Over Press

Efterlängtad ligadebut blir verklighet för Borgström. Henrik Borgström spelar med nummer 95. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/All Over Press

Henrik Borgström debuterar i kväll i ishockeyligan då HIFK spelar hemmamatch mot KooKoo. Borgström som redan spelat 58 matcher i NHL hoppar direkt in i HIFK:s första kedja tillsammans med Anton Lundell och Sebastian Dyk.

Borgström som hör till Florida Panthers anslöt sig förra veckan till HIFK:s träningar, och nu blir den efterlängtade debuten verklighet.

– Visst har jag tänkt på ligadebuten, och på hur fint det skulle vara att få göra den i hemmarinken. Hoppas debuten kommer snabbt, sade Borgström efter sin ankomst till HIFK på klubbens webbplats.

23-årige Borgström har spelat i Nordamerika sedan år 2016. Under den förra säsongen spelade han fyra NHL-matcher utan att noteras för poäng. Sammanlagt har Borgström spelat 58 matcher för Florida Panthers, de flesta under säsongen 2018-19. Han har noterats för nio mål och tio assist under NHL-karriären.

Hoppa över Twitterpostning