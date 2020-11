Kamala Harris kommer att skriva historia som USA:s nästa vicepresident - tackar sin mamma och kvinnor som kämpat för jämställdhet

Bild: All Over Press / AKM Images / GSI Media

Fotografi av Kamala Harris 1981 i årsboken på Westmount High School i Montreal då Harris bodde och gick i skola i Kanada. Fotografi av Kamala Harris som18-åring Bild: All Over Press / AKM Images / GSI Media

Den 56-åriga Kaliforniensenatorn och banbrytaren Kamala Devi Harris är den första kvinnan, afroamerikanen och asienamerikanen som kommer att bli USA:s vicepresident.

Harris karriär präglas av triumfer och förmågan att vara "den första" med mångt och mycket; antingen den första kvinnan på en post, den första svarta, eller den första indisk-amerikanska.

Harris historiska seger banar väg och ger hopp om representation för miljontals kvinnor som ignoreras systematiskt och är underrepresenterade inom amerikansk politik.



En överlycklig Harris publicerade en video av sig själv på Twitter efter att hon fick veta att hon tillsammans med parhästen Joe Biden vunnit Pennsylvania i USA:s presidentval. Så här lät det när hon pratade med Biden.

Tackade sin mamma och kvinnor som kämpat för jämställdhet

I sitt segertal förra veckan tackade Harris sin numera avlidna mamma för att hon trodde så mycket på USA som möjligheternas land.

Harris tackade också alla kvinnliga pionjärer som kämpat för jämställdhet och offrat mycket för ändamålet.

Ett särskilt tack riktade hon till svarta kvinnor i USA.

- De ignoreras allt för ofta men så ofta har det bevisats att de utgör stommen i vår demokrati.

Vad kommer Harris att göra som vicepresident?

Harris har sagt att hennes första prioritet som vicepresident är att rätta till skadorna som Trump åstadkommit med sin anti-invandringspolitik.

En annan Trumprelaterad plan som Harris har är att låta sin administrations justitieministerium vidta rättsliga åtgärder mot Trump för hans samarbete med Ryssland under USA:s presidentval 2016, som beskrivs i Mueller-rapporten.

Harris har också sagt att hon kommer att arbeta för klimatet som vicepresident.

Hon har lovat att eliminera förhalningsmetoder som förhindrar att klimatmål uppnås, och tänker se till att justitiedepartementet håller olje- och gasföretag ansvariga.

Harris ambition är hög, men frågan är hur mycket makt Joe Biden kommer att dela med sig när han tillträder presidentposten.

Åtminstone frågor kring systematisk rasism och polisbrutalitet är sannolika att de hamnar på Harris bord.

Hur hon kommer att hantera frågorna är oklart, men Harris har varit engagerad i Black Lives Matter-protesterna och har med sin juridiska bakgrund goda förutsättningar att ta sig an utmaningen.

Harris har berömt Black Lives Matter-protesterna och uppmärksammat att svarta dött i covid-19 oproportionerligt mera än vita i USA. Joe Biden och Kamala Harris ansikten tryckta på en Black Lives Matter t-skjorta Bild: imago images/MediaPunch/ All Over Press Black Lives Matter-demonstranter firar Kamala Harris efter att det blev klart att hon och Biden vunnit Pennsylvania. Demonstranter firar Kamala Harris med en utklippt figur av papp som föreställer henne. Bild: AFP / Lehtikuva

Mamma Shyamala Gopalan gav Harris hennes självförtroende

Harris föddes i Oakland i Kalifornien 1964. Hon växte upp som dotter till en jamaicansk far och en indisk mor som båda invandrat till USA.

Hennes mamma Shyamala Gopalan var en framstående forskare i biomedicin, och hennes pappa Donald J Harris blev ekonomiprofessor vid Stanford University efter en gedigen akademisk karriär.

Harris säger att det mest är hennes mamma som format henne och lillasystern Maya till de stolta och självsäkra kvinnor de är idag.

Gopalan var aktiv inom människorättsrörelsen i sitt nya hemland på 60 och 70-talet och demonstrerade tillsammans med sin dåvarande make tills de skildes efter åtta år av äktenskap.

Gopalan fortsatte att stöda rörelsen ensam eller tillsammans med sina döttrar.

Kamala Harris fick delta i sina första protester medan hon ännu låg i barnvagnen.

Hennes mamma dog i cancer år 2009.

Harris "bussades" till skolan som liten

Kamala Harris växte upp i ett svartdominerat område i Oakland men "bussades" till sin skola i ett rikt vitt område tillsammans med flera andra svarta barn.

Den så kallade "bussningen" var en metod som användes för att integrera afroamerikanska och vita skolbarn på 1960-talet.

Harris angrep Joe Biden i en av de första tv-debatterna då hon kandiderade för att bli demokraternas presidentkandidat förra året, för att Biden i början av sin senatskarriär motsatte sig "bussning".

Efter att föräldrarna skilde sig flyttade Harris som 12-åring med sin mamma och syster till Montreal i Kanada, där hennes mamma fått jobb.

Harris gick i en franskspråkig skola i Montreal i några år och avslutade high school varefter hon flyttade tillbaks till USA för att börja studera.

Först tog Harris en examen vid Howard-universitetet i Washington D.C där hon studerade statsvetenskap och ekonomi.

Efter det här började hon studera juridik i San Francisco vid University of California, Hastings College of the Law. Hon fick sin juridikexamen som 25-åring.

Som yrkeskvinna är Harris en stentuff åklagare och politiker men under sina kampanjer brukar hon visa upp en hjärtlig och öppen sida av sig själv. Här är hon på en marknad i Iowa förra året medan hon ännu kandiderade för att bli demokraternas presidentkandidat. Kamala Harris på en marknad i Iowa

Harris karriär präglas av att alltid vara "den första"

Harris har gjort karriär som politiker, jurist och författare.

I Kalifornien är hon känd för sin starka juridiska bakgrund.

Innan hon blev senator 2017 innehade hon den högsta juridiska posten i Kalifornien som delstatens chefsåklagare.

Före det här var hon distriktsåklagare i San Francisco.

Harris var den första kvinnliga distriktsåklagaren i San Fransisco och den första kvinnliga och svarta delstatsåklagaren i Kalifornien.

Harris är den andra svarta kvinnan och den första amerikanen med indiskt påbrå som någonsin blivit senator i USA. Kamala Harris Harris samtalar med minoritetsledare Chuck Schumer. I senaten är Harris känd för sina skarpa utfrågningar. Chuck Schumer och Kamala Harris som samtalar i senaten

Här talar Harris till demonstranter som protesterar 28.9.2018 mot nomineringen av Trumps kontroversiella kandidat Brett Kavanaugh till domare i Högsta domstolen. Harris grillning av Kavanaugh i senaten väckte stor beundran i det demokratiska partiet. Kamala Harris talar till en grupp som protesterar mot Brett Kavanaugh nominering till domare i Högsta domstolen

Vill inte jämföras med Obama

Kamala Harris har under sin karriär fått kämpa för att inte tvingas in i något etniskt fack för att representera en stereotyp.

Men ju kändare hon blivit desto större har också pressen blivit på att hon ska definiera sig tydligare.

- Jag är den jag är och jag är okej med det. Du behöver kanske komma underfund med var jag hör hemma men jag är okej så som det är, säger Harris i en intervju förra året i Washington Post.

Vid frågan på hur hon definierar sig själv svarar hon att hon är en stolt amerikan.

Harris har gett ut en självbiografi där hon berättar om sitt ursprung för den som är intresserad. Hon har hänvisat till boken för att slippa diskutera det i medier.

Harris tycker inte heller om att jämföras med USA:s förra president Barack Obama, hon vill gå sin egen väg.

Hon stödde ändå Obama helhjärtat under hans presidentvalskampanj 2008.



Harris är gift med juristen Douglas Emhoff sedan 2014. Paret har inga gemensamma barn men Emhoff har två barn som Harris är bonusmamma till. Emhoff kommer att bli USA:s första ”andre herre”. Bilden är från Vanity Fair Oscar Party i Bevery Hills 2015. Douglas Emhoff och Kamala Harris Bild: imago images/PicturePerfect/ All Over Press

Tog till sig indisk kultur men levde ett stolt afroamerikanskt liv

Harris säger att det är mycket tack vare sin mamma som hon varit bekväm med sin identitet från en tidig ålder.

Hennes mamma antog afroamerikansk kultur i USA och såg till att döttrarna fick ta del av den.

Harris omfamnade mammans indiska kultur under sin uppväxt men säger att hon levde ett stolt afroamerikanskt liv.

Kamala Harris tillsammans med maken Douglas Emhoff på demokraternas partikonvent i augusti då hon nominerades till demokraternas vicepresidentkandidat. Kamala Harris tillsammans med maken Douglas Emhoff Paret Biden tillsammans med Harris och Emhoff på partikonventet efter att nomineringarna kungjordes officiellt. Jill och Joe Biden tillsammans med Kamala Harris och Douglas Emhoff

Chefsåklagare, senator, vicepresident och..?

Harris lyckades inte profilera sig tillräckligt bra under sin kampanj 2019 för att bli demokraternas presidentkandidat.

Till sist tog pengarna slut så hon steg åt sidan.

Medan Harris ännu var med i spelet sa hon att hon kunde tänka sig Biden som sin vicepresident om hon blev president. Men det gick tvärtom.

Det här betyder ändå inte att spelet är kört för Harris del.

Biden har antytt att han inte kommer att ställa upp för omval 2024.

Det ger Harris chansen att slutföra sina planer på att kanske än en gång vara "den första".

Ser man på hennes spikraka karriär uppåt så här långt finns det goda chanser att hon lyckas.

Men först har hon en annan uppgift att sköta, nämligen att skriva världshistoria i rollen som USA:s vicepresident och landets hittills mäktigaste kvinna.

Källor: Washington Post, CNN, The Guardian, Dagens Nyheter