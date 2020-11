Mongoliska myndigheter tog Verstappens kommentarer till FN – nu vill Grosjean stänga av mikrofonerna i tv-sändningen: ”Vi är inte perfekta”

Bild: imago images/HochZwei/All Over Press

Borde tv-tittarna få ta del av stallens och förarnas interna kommunikation i F1? Nej, anser Romain Grosjean. Vi kan inte tala ärligt med våra ingenjörer, säger han i en intervju till Autosport.

– Är den här jävla killen blind? Vad i helvete är fel med honom? Jesus Kristus. Han är efterbliven. Jag har skador på bilen. En sådan mongol. Jag svär.

Max Verstappen var milt sagt ursinnig i stallets radio efter att han krockade med Racing Point-föraren Lance Stroll i samband med ett träningspass före Portugals grand prix för några veckor sedan.

De nedlåtande kommentarerna ledde till åtgärder – inte minst från mongoliskt håll. Trots att Verstappen genast enligt sajten Autosport bad om ursäkt i tv-intervjuer ville intresseorganisationen Mongol Identity ha en officiell ursäkt av holländaren.

Då en sådan inte kom förde Mongoliets FN-ambassadör Lundeg Purevsuren enligt sajten Racefans för en vecka sedan ärendet vidare just till de Förenta Nationerna.

– Jag ber om ert stöd gällande aktioner mot Max Verstappen och Aston Martin Red Bull Racing Team för deras upprepade bruk av rasistiskt språk, skrev Purevsuren enligt sajten.

Grosjean: Varför sänds kommentarerna i tv?

Verstappen var inte den enda som hamnade i hetluften under tävlingshelgen i Portugal. Lando Norris svor också efter att ha krockat med just Stroll – och fick be om ursäkt i efterhand.

Därför frågar sig nu Romain Grosjean i Autosport varför kommentarerna som förarna kläcker ur sig under hård press i stundens hetta ska sändas i tv.

– Jag gillar inte det, säger han.

– Man kan inte alltid säga som det är. Man måste självklart respektera människor, men vi är inte perfekta. Jag är inte perfekt. Jag är långt ifrån perfekt, fortsätter fransmannen.

Romain Grosjean med en "End racism"-tröja på. Bild: imago images/HochZwei/All Over Press

Grosjean hör till dem som brukar ventilera sitt missnöje i stallets radio. Och kommentarerna blir ofta en del av tv-produkten som tittarna får ta del av.

– Tänk er om fotbollsspelarna skulle ha mikrofoner på sig hela tiden? Det skulle bli färggrannare då. Men man måste komma ihåg att vi gör det här i bilar som kör upp till 300 kilometer i timmen. Jag sitter inte i tv-soffan med ett glas rödvin och kommenterar, säger han.

F1-säsongen fortsätter på veckoslutet i Turkiet. Lewis Hamilton kan där säkra VM-titeln genom att knipa minst åtta poäng mer än Valtteri Bottas.