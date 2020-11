Morgonkollen: Vapenvila i Nagorno-Karabach – och fyra andra nyheter att känna till

Här är nyheterna att ha koll på den här tisdagsmorgonen.

Ryska fredsbevarare är redan på väg till utbrytarregionen Nagorno-Karabach, efter att ledarna för Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland har skrivit under ett avtal om att striderna där avslutas. Enligt avtalet får Azerbajdzjan behålla det territorium som azererna lyckats erövra.

Armeniens premiärminister beskriver avtalet som "otroligt smärtsamt". Azerbajdzjans president Ilham Alijev verkar nöjd och kallade undertecknande för en kapitulation. Beslutet att underteckna avtalet har väckt ilska hos armenier. Tusentals arga demonstranter samlades utanför regeringsbyggnaden i landets huvudstad.

En rapport som Institutet för hälsa och välfärd har gjort visar att hela vårdsystemet sackar efter på grund av coronapandemin.

Ifall vårdskulden fortsätter att växa kan det leda till att svåra sjukdomar diagnostiseras i ett senare skede och det i sin tur leder till att patienter snabbare kan få sämre hälsa.

Undersökningen behandlade också finländarnas välmående. Enligt rapporten har fler psykiska symptom observerats hos vissa grupper - framför allt bland studerande, äldre och vårdpersonal.

Varannan finländare upplever även att deras optimism inför framtiden hade minskat. Speciellt männen ser dystrare på framtiden. Det här oroar experter eftersom män oftare begår självmord.

Efterfrågan på hjälp var betydligt större än SOS-Barnbyar kunde ana när man startade hjälpchatt Apuu (“hjälp”). På sex månader har mer än 9 000 barn tagit kontakt med oss och vi har genomfört cirka 6 500 diskussioner.

Leena Poutanen som är chef för kommunikation och medelanskaffning, uppger att barnen tar kontakt för att prata om många slags problem, inte enbart sådana som orsakats av coronapandemin.

– Många frågor handlar om mobbning. Många barn är också oroliga för sina föräldrar. En del vill prata om föräldrarnas arbetslöshet eller alkohol- och drogmissbruk, eftersom det här påverkar barnen enormt mycket.

Estlands inrikesminister Mart Helme och sonen finansminister Martin Helme har varit i hetluften efter sina uttalanden om att valet i USA skulle ha varit förfalskat och att Joe Biden är väldigt korrupt.