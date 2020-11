Kristian Näkyvä gjorde comeback efter cancern – spelar ihop med Rasmus Rissanen: "Ser ut som ett gammalt strävsamt par"

Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Kristian Näkyvä har också spelat i Finlands landslag. Kristian Näkyvä. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Efter en paus på nio månader är Kristian Näkyvä tillbaka i hetluften igen, efter att ha övervunnit sin testikelcancer. Näkyvä spelade sin första match den här säsongen när hans SHL-klubb Örebro mötte Växjö.

Den Bluesfostrade 29-årige Kristian Näkyvä har varit en ledande back i Örebro Hockey sedan han kom till klubben från Linköping hösten 2018. Förra säsongen fick dock ett abrupt slut då han i vintras fick beskedet att han drabbats av testikelcancer.

I somras meddelade Örebro att Näkyvä är friskförklarad och på tisdagen spelade han för första gången den här hösten – efter en paus på nästan exakt nio månader.

"Skridskovan"

Innan Växjö-matchen berättade Örebros assisterande tränare Christer Olsson att Näkyvä är i bra form och att han ser ut precis som han såg när han spelade senast i februari.

– Det är först och främst jätteroligt att Kristian mår så bra som han gör och att han är tillbaka och spelar ishockey, det är en stor bonus för oss.

Enligt Olsson har Näkyvä tränat exemplariskt sedan han friskförklarades och formen lär vara utmärkt.

– Han har åkt mycket skridsko fast han inte har varit i lagträningen. Han har tränat ihop med tolv-femton finska spelare som inte har kontrakt hemma i Finland, så han är skridskovan, sade Olsson.

– Det vi har sett av honom på träningarna är att han ser ut som han gjorde innan han spelade sina sista matcher förra säsongen. Han och (Rasmus) Rissanen ihop här ser ut som ett gammalt strävsamt par, så det är lite synkroniserat sim när de är ute på isen. De är tajmade väldigt fint ihop, sade lagets assisterande tränare Christer Olsson på klubbens webbplats innan tisdagskvällens match.

Näst mest speltid

Innan matchen hedrades Kristian Näkyvä av lagkamrater som kramade om honom och av motståndarlaget Växjö vars lagkapten Erik Josefsson gav en blombukett åt honom.

Näkyvä fick genast axla en stor roll i Örebros backbesättning. Totalt fick han över 22 minuter speltid vilket var näst mest i hela laget – bara den finländska backkollegan Robin Salo spelade mera, över 23 och en halv minut.

Salo spelade fram till Örebros ledningsmål som gjordes av namnen Robin Kovacs. Jack Drury utjämnade för Växjö innan en annan finländsk back steg fram med besked.

Ilari Melart gjorde 2–1 för Växjö och samme man fick också äran att panga in det avgörande 3–2-målet drygt tre minuter in på förlängningen – hans fjärde mål i höst på bara sju matcher. Den 31-årige Melart har på äldre dagar utvecklats till en veritabel målskytt, inte minst under förra säsongen då han gjorde tolv mål .

I matchen mellan Växjö och Örebro fanns hela åtta finländare på isen: Robin Salo, Robert Leino, Rasmus Rissanen, Kristian Näkyvä och Joonas Rask i Örebros vita tröja, Juuso Vainio, Ilari Melart och Teemu Eronen i Växjös blå ställ.

Matchens höjdpunkter kan ses via denna länk.