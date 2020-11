Avmystifiera spelandet – Se de digitala spelen som digitala lekar som kompletterar de traditionella spelen och lekarna

- Speciellt populär just nu är Among us, ett spel som är redan två år gammalt men togs fint emot nu under coronatiden när spelare sökte efter ett trevligt sällskapsspel (multiplayer-spel det vill säga ett spel där många spelar) Här kan du läsa mer om spelet!

- Candy Crash, är populär bland barn och vuxna.

- Fortnite på väg nedåt, men populär än.

- Tetris på väg uppåt igen, gammal favorit

- Roblox gillas av en del barn

- Minecraft håller igång fint (kan spelas ensam eller med andra, finns i olika versioner)

Till exempel NHL, CS:GO, Word Of Warcraft är populära år efter år. Och Pokemon Go gillas av en del lika som tusentals andra spel.