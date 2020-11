Det tog fart direkt för rockabilly-bandet Danny T & The Sirens

Danny T & The Sirens utmanar Vegatoppen med låten Get you to dance. Danny T & the Sirens Bild: Privat

Det är tretton år sedan Daniel Karlsson sålde sin gamla gitarr till Kenneth Sirén och hans son Jonas. Där och då såddes ett frö för det blivande bandet Danny T & The Sirens. Nu utmanar de Vegatoppen med låten Get you to dance.

När Daniel Karlsson sålde sin gitarr till Kenneth och Jonas Sirén, konstaterade killarna att det inte finns så många Rockabilly-band i nejden. De bestämde sig för att ta saken i egna händer och börja spela tillsammans.

– Jag hade köpt min kontrabas samma sommar men hade aldrig förr hållit i en sådan, berättar Daniel Karlsson.

De var nybörjare men fulla av iver.

Vi hade en piska i ryggen från början och sedan tog det fart. ― Daniel Karlsson

Redan kort efter att de börjat spela tillsammans år 2007, så skrev de den första egna låten.

– Vi var alla på samma nivå och fann tonen tillsammans ganska naturligt, säger Karlsson.

I äkta rockabilly-anda så är bandets namn en kombination av bandmedlemmarnas namn.

Från början kallade bandet sig för Danny & The Sirens. Efter en tid gick gitarristen Thomas med i bandet och de ändrade namnet till Danny T & The Sirens.

Efter några år valde Thomas att sluta och den nya “Mr T” värvades; Tobias Hanner.

Blev utdragna på scen

Bandet kom snabbt igång med att skriva egen musik och redan år 2008 visste folk om att Danny T & The Sirens existerade.

Det var inte direkt svårt för bandet att få uppträda. Karlsson berättar att det fanns en press på bandet att spela. Folk ville höra deras musik.

– Vi blev nästan utdragna på scen.

– Vi hade en piska i ryggen från början, och sedan tog det fart, säger Karlsson.

Bandet gav ut sitt debutalbum Ready, Set, GO! år 2010.

DET HÄR ÄR DANNY T & THE SIRENS Består av Daniel Karlsson (kontrabas och sång), Kenneth Sirén (trummor och sång), Jonas Sirén (gitarr och sång) och Tobias Hanner (gitarr och sång) Bildades år 2007 i Vörå Släppte första albumet Ready, Set, GO! år 2010 Aktuella med singeln Get You to Dance



Danny T & The Sirens inspireras av artister som Stray Cats, Elvis och Jerry Lee Lewis.

Karlsson säger ändå att alla bandmedlemmarna lyssnar på olika musikstilar, och därför tar bandet influenser från många olika håll.

Utmanar Vegatoppen

Danny T & The Sirens utmanar Vegatoppen med låten Get you to dance.

Karlsson säger att bandet har vidgat sina vyer och inspirerats av poplåtar.

– Låten beskriver ganska bra hur bandet kommer att låta framöver och vilka influenser vi tar in, säger Daniel Karlsson.

Efter en tid i studion börjar bandet nu vara sugna på att komma ut och spela för publik.

De har redan några bokningar, men exakt när det är möjligt att göra livespelningar återstår att se.

Du hittar röstningsartikeln högst upp på denna sida.