Ny undersökning: Finländska unga är nyktra oftare än i andra länder, men då de dricker går det åt mycket alkohol

Finländska ungdomar är nyktra oftare än andra europeiska unga, men det har blivit vanligare att prova på droger i Finland. Det här visar en ny europeisk undersökning.

Den så kallade Espad-undersökningen baserar sig på svar av cirka 100 000 skolelever i åldrarna 15 och 16 år. Studien har gjorts i 35 europeiska länder.

Finländska ungdomar använder mindre cannabis än ungdomar i de flesta länder i Europa. Det har ändå blivit vanligare att prova på cannabis och andra droger de senaste åren. Marijuana cigarett.

Det är allt vanligare bland unga i hela Europa att vara nykter. De nordiska ungdomarna, förutom ungdomarna i Danmark, är nyktra oftare än ungdomarna i resten av Europa.

Finländska ungdomar dricker inte för att bli fulla lika ofta och de dricker också alkohol mer sällan. Ändå dricker finländare avsevärt mer alkohol på en gång än andra europeiska ungdomar.

En tredjedel av de som svarade på undersökningen hade druckit alkohol innan de fyllt 13 år. Var femtonde hade varit full innan tonåren.

Vanligare att unga testar droger

Trenden med att allt färre unga röker tobak fortsätter. I studien framkommer att de finländska ungdomar som röker föredrar både e-cigaretter och vanliga cigaretter.

Cannabis är fortfarande den vanligaste drogen i Finland och resten av Europa. Den är också lättast att få tag på, men undersökningen visar att det inte automatiskt leder till högre användning.

I Finland är det mer ovanligt att prova på cannabis än i de flesta andra europeiska länder, men det har blivit vanligare att prova på droger överlag.

De vanligaste tunga drogerna bland ungdomar i Europa är ecstasy, LSD, kokain och amfetamin.

I Finland spelas det också mest på spelautomater

Det blir allt vanligare bland unga att blanda alkohol och läkemedel. Norden toppar den statistiken jämfört med resten av Europa.

Enligt undersökningen har tjejer en högre tendens att använda läkemedel som sömnmedel eller lugnande mediciner för icke-medicinska syften.

Ungdomar i Finland spelar mest på spelautomater i hela Europa.

Källor: THL, European School Survey Project on Alcohol and other Drugs