Schweiz i coronavirusets klor – ekonomer kräver ny omfattande nedstängning av samhället

I vissa av de hårdast drabbade schweiziska kantonerna, bland annat i kantonerna Genève och Valais har man redan gått in för striktare restriktioner. I bland annat Genève har man redan gått in för en nedstängning. På bilden Genèves flygplats.

I Schweiz måste man gå in för en andra nedstängning för att inte skada landets ekonomi ytterligare. Det anser en stor grupp schweiziska ekonomer som i ett öppet brev slår fast att de i det här läget inte ser någon intressekonflikt mellan att säkra människors hälsa eller att försöka skydda landets ekonomi.

Siffrorna från de senaste veckorna är allt annat än uppmuntrande. Sedan början av oktober har coronafallen i Schweiz ökat i mycket snabb takt.

När man ännu i början av oktober hade några hundra nya registrerade fall per dag, var man under de hittills värsta dagarna i förra veckan uppe i omkring 10 000 nya coronafall per dygn.

Med en befolkning på 8,5 miljoner betyder de här coronasiffrorna att Schweiz är ett av de hårdast drabbade länderna i världen just nu.

Bara som en jämförelse: i grannlandet Tyskland, med en nästan tio gånger större befolkning, meddelade man under torsdagen om cirka 20 000 nya fall.

Trots att den här veckans siffror igen ser lite bättre ut, höjs röster för att Schweiz nu måste gå in för en andra nedstängning av samhället.

I ett öppet brev kräver en grupp ekonomer att den schweiziska regeringen förbundsrådet ska besluta om striktare restriktioner.

Under de senaste dagarna har allt fler ekonomer anslutit sig till uppropet och undertecknarna är nu 60 till antalet.

Mer restriktioner i hårt drabbade kantoner

Hittills under hösten har Schweiz gått in för betydligt lindrigare coronarestriktioner än till exempel grannländerna Tyskland och Österrike.

Tillställningar med maximalt 50 personer är fortfarande tillåtna och restaurangerna får hålla öppet, även om öppethållningstiderna har begränsats.

I vissa av de hårdast drabbade schweiziska kantonerna, bland annat i kantonerna Genève och Valais har man ändå gått in för striktare restriktioner.

I Genève gick man i början av november in för en nedstängning som i stort sett är lika omfattande som under våren. Den enda skillnaden är att skolorna fortsättningsvis är öppna.

Nästan 450 döda förra veckan

Enligt ekonomerna behövs nu ändå en mer omfattande nedstängning i hela landet. Nedstängningen måste samtidigt kopplas ihop med ett starkt statligt stöd till de företag som drabbas.

Kostnaderna för en genomtänkt nedstängning kommer att vara lägre, än vad som nu är fallet med de begränsade restriktionerna. De skadar också ekonomin i hög grad samtidigt som antalet dödsoffer blir betydligt fler, slår ekonomerna fast.

Enligt de officiella siffrorna har antalet coronadöda stigit betydligt under de senaste veckorna.

När man för två veckor sedan i Schweiz och furstendömet Liechtenstein registrerade 276 dödsfall, var man i förra veckan uppe i 442 dödsfall.

Ekonomerna vill också påtala den utbredda missuppfattningen att ekonomi och hälsa skulle stå mot varandra i coronakrisen.

Att man genom en omfattande nedstängning gör allt för att försöka rädda människoliv, betyder enligt ekonomerna inte automatiskt att ekonomin skulle ta mer skada, än vad den redan gör i nuläget.