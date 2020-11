Textbehandlaren Michael Perukangas från Borgå vet att en robot kommer att ta över hans jobb - och han har själv lärt upp den

Borgåbon Michael Perukangas har i snart tio år jobbat med att skriva ut läkares dikteringar.

- Jag är nästan säker på att bli uppsagd, för min relation till HUS har varit så föränderlig, besvärlig och delvis traumatisk, sade Perukangas till Yle Uutiset på onsdagen.

Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt HUS meddelade på tisdagen att 150 personer som jobbar med textbehandling sägs upp.

Perukangas har jobbat för HUS i nio och ett halvt år, först som avdelningssekreterare och sedan 2012 med textbehandling.

Nu kommer största delen av textbehandlarna att sägas upp eftersom deras arbete ersätts med ett system för automatisk taligenkänning.

Det här kom inte som en överraskning för Perukangas.

- När textbehandlingsenheten inrättades 2012 gjordes den, enligt min och många andras syn, till en slaskhink för koncernen dit man kunde placera till exempel äldre och mindre produktiva personer, säger Perukangas.

Perukangas tror att han blev textbehandlare eftersom han bland annat för många år sedan ifrågasatte en situation där arbetsgivaren ville ändra arbetstiderna från kontorstid till skiftarbete.

Också i samband med årets samarbetsförhandlingar lämnade Perukangas in en del kritiska frågor och avvikande åsikter.

Personerna som jobbar med textbehandling hör till stödtjänstenheten HUS Asvia.

Tuula Lasander, direktör för verksamhetsområdet HUS Asvia, avfärdar påståendena om att textbehandlarna skulle vara koncernens bottenskrap.

- Jag är ledsen om någon fått den uppfattningen. Enheten som jag leder innefattar 4 300 personer. Vi gör stödtjänster, vilket inte är kärnfunktionen som inhämtar mest tilläggsvärde, men alla är mycket viktiga med tanke på vårdprocessen, så ett sådant här påstående stämmer inte i något fall, säger Lasander.