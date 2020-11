THL:s översikt: Coronaläget relativt stabilt, många utmaningar innan ett coronavaccin finns att få

Coronaläget i Finland är fortsättningsvis rätt stabilt, bedömer Institutet för hälsa och välfärd THL. När ett coronavaccin finns att få, kommer det till en början sannolikt att räcka bara till tio procent av befolkningen, säger överläkaren Hanna Nohynek.

- I det första skedet väntar vi oss att det finns lite av vaccinet, som mest räcker doserna till tio procent av befolkningen. Efter det får vi mera av vaccinet och efter det ännu mera, sa Nohynek i samband med Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s lägesuppdatering om coronaepidemin.

I det andra skedet bedöms myndigheterna få doser av vaccinet så det täcker 11-20 procent av behovet.

När myndigheterna bedömer vilka som ska få vaccinet först tar man i beaktande bland annat hur många doser som fås av vaccinet samt vaccinets försäljningstillstånd.

Många utmaningar



Coronavaccinet har varit aktuellt den här veckan efter att läkemedelsbolagen Pfizer och Biontech berättade om positiv utveckling i processen att ta fram ett effektivt vaccin.

Utmaningarna är många, säger Nohynek. När Finland får tillgång till ett vaccin och hur mycket beror på när läkemedelsbolagen beviljas föräljningstillstånd och hur deras produktionskapacitet räcker att täcka alla länders behov. Man följer också med hur vaccinerna skyddar olika åldersgrupper.

- Det vill säga säga kan man uppvisa effekt hos till exempel äldre människor eller är vaccinet snarare effektivt hos yngre människor. Det här vet vi inte ens av de första resultaten, konstaterade Nohynek.

Ytterligare utmaningar är att se till att det finns tillräckligt personal som kan ge vaccinet och att säkerställa vaccinets kylkedja i logistiken.

Myndigheterna planerar också just nu hur man ska följa upp vaccinets effekt och säkerhet.

- Det är klart att vi inte kommer att ha all information om vaccinerna när försäljningstillstånd beviljas, säger Nohynek.

Stabilt coronaläge för närvarande

Coronaläget i Europa och Norra halvklotet överlag är svårt just nu, bedömde THL:s överläkare Taneli Puumalainen.

För att få läget under kontroll håller länder i Sydeuropa på att införa kraftiga restriktioner, om de inte redan är i bruk.

- För Finlands del är det oroväckande att läget i grannländerna försvåras, sa Puumalainen.

Han nämnde särskilt läget i Norrbotten i Sverige och att det delvis också syns i situationen på finska sidan av gränsen. Överlag är ändå läget i Finland just nu rätt stabilt, lyder bedömningen, med lite mer än 50 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Fortfarande unga som insjuknar

Det har inte heller skett någon stor förändring när det gäller åldern på de som smittas av viruset och insjuknar i covid-19. Det är fortfarande i regel unga vuxna som insjuknar.

I dag finns färska uppgifter om 197 nya fall av coronaviruset i Finland. I går vårdades 73 personer på sjukhus och 14 av dem på intensivvårdsavdelningen.

Epidemin ökar kring de större städerna i landet, i Helsingfors och Nyland, Birkaland, Egentliga Finland, Vasa och Västerbotten.

Enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet har 71 procent av de nya bekräftade fallen exponerats för viruset i samband med privata tillställningar och inom familjen. Åtta procent av fallen kommer från utlandet.