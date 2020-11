Musiktest: Vilken är Neil Youngs största hit och vem kommer alltid att älska dig?

Ismo Alanko on uusiutumisen mestari.

Ismo Alanko on 40-vuotisen uransa aikana aina kyennyt uusiutumaan ja liikkumaan suoraviivaisen rockin ja taiteellisemman soiton välilä. Häntä on kirittänyt eteenpäin inspiraatio. Uuden musiikin tekeminen hänelle on helppoa, ennakkoluulotonta heittäytymistä kohti tuntematonta. Miten pitkän uran aikana säilytetään aina uutta kokeileva, avoin mieli? Vastauksia kysymyksiin tarjoaa tämä artikkeli sekä Ismo Alanko: Ihminen, mutta mikä se on? -dokumentti: