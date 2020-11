Intresset för husdjur har exploderat - nu har blivande husdjursägare chans att medverka i ny tv-serie!

Under coronapandemin har det blivit vanligare att familjer skaffar en hund. I Svenska Yles nya tv-serie kommer vi att få följa med personer som planerar att skaffa ett husdjur. En ljushårig pojke sitter på en gräsmatta och leker med en liten lurvig brun hund. Bild: Mostphotos

Intresset för att skaffa sig en fyrbent kompis har ökat markant under den pågående pandemin. Svenska Yle tänker nu haka på husdjurstrenden och spelar under vårvintern in en tv-serie om personer som skaffar sig husdjur.

I serien får tittarna följa fyra hushåll som har bestämt sig för att skaffa sig ett husdjur.



Om du adopterar en katt kan du hjälpa en utsatt hemlös katt att komma till ett bra hem. Porträttbild på kattunge. Bild: Yle

Årets valpar har fått extra bra hem

Både kennlar och katthus har märkt av att intresset för att skaffa husdjur har ökat i år. Kennelförbundets kommunikationschef Liisa Suoninen berättar att särskilt i våras var intresset enormt.

- En del djurskyddsorganisationer är oroade över att personer tar husdjur utan att överväga beslutet ordentligt. Men uppfödare som samarbetar med Kennelförbundet berättar att valparna har fått ovanligt bra hem under våren och sommaren, säger Suoninen.

Enligt Suoninen är det främst personer som under en längre tid har funderat att skaffa sig en hund som nu vågat ta steget.



Ett husdjur skänker mycket värme och glädje till sina ägare. Två kvinnor sitter bredvid varandra utomhus. De har armarna om varandra och om en hund som de har i famnen. Bild: Mostphotos

- Att skaffa sig en hundvalp kräver att man tänker igenom det noggrant och att man letar efter information på förhand, påpekar Suoninen.

Hon poängterar att en hundvalp skänker mycket glädje, men att ta hand om en hund kräver också mycket tid, omsorg och kärlek.

Serie om vänskap mellan djur och människor

Vad händer då efter att valpen eller rescue-katten har flyttat till sitt nya hem? Den processen följer vi i den här nya tv-serien som spelas in under våren 2021.

Tv-serien fokuserar på värmen och vänskapen mellan djur och människor. Deltagarna i programmet får stöd av experter och också råd om hur man sköter sitt djur på bästa sätt.

Vill du medverka i programmet?

Vi söker dig som ska skaffa dig ett husdjur under vårvintern 2021. Skicka din intresseanmälan per e-post till info@fivecorners.fi. Ange gärna även var du bor och dina kontaktuppgifter.

Du kan också tipsa din kompis om den här möjligheten!

Vi ser fram emot att höra av dej!