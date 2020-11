Målfesternas kväll i FM-ligan – Helsingfors IFK vann med 7–1, Sport förlorade med 0–6

Tre utklassningar – under samma hockeyligakväll. Ilves gjorde sex, Helsingfors IFK sju och Lukko nio mål under lördagskvällens målkalas.

Efter nio bortamatcher på raken fick Vasa Sport äntligen inviga den nyrenoverade hemmahallen i går.

Men redan på förhand stod det klart att det inte var några lätta matcher som skulle inviga det nya hemmaboet. De fyra första ligalagen som fått äran att gästa Kopparön är nämligen Kärpät, Ilves, Tappara och KooKoo.

På fredagen blev det förlust mot Kärpät för Vasa Sport. Den matchen slutade 2–3, och Sport hade chans att jaga kvittering på slutet. I lördagens match mot ligaledarna Ilves var det allt annat än tajt – de formstarka gästerna från Tammerfors fixade tennissiffror.

Det var i den andra perioden som siffrorna växte rejält.

Joose Antonen hade fört upp gästerna i ledning i den första perioden, i den andra gjorde Ilves fyra fullträffar och i period tre fastställde tvåmålsskytten Arttu Ruotsalainen slutresultatet 6–0 på power play.

Ilves har nu vunnit fem matcher på raken och leder serien med tre poäng ned till Lukko.

– Orsaken till våra fina resultat ligger nog i vår träningsvardag. Lagandan är bra och vi njuter av att spela, avslöjade Ilvesanfallaren Antti Saarela för C More.

Puljujärvi fick matchstraff efter knätackling

Även Helsingfors IFK vann med sex måls marginal på lördagen. Det gjorde man i Uleåborg, mot Kärpät, som alltså i går slagit Sport.

Ännu drygt halvvägs i matchen var det jämna siffror, då hemmalagets Mika Pyörälä reducerade till 1–2. Sedan skulle siffrorna rinna iväg.

Jere Sallinen utökade Helsingforslagets ledning före pausvilan och i den sista perioden satte man hela fyra mål. Sallinen och Mikko Kousa var effektivast med 1+2.

Flera Kärpätspelare började tappa humöret mot slutet av matchen. En frustrerad och poänglös Jesse Puljujärvi fick matchstraff för knätackling med under två minuter kvar att spela.

Med sekunder kvar att spela visades Kärpäts Libor Sulak och HIFK:s Miro Karjalainen ut efter slagsmål. Också Kärpäts Otto Karvinen fick matchstraff i den tredje perioden.

Libor Sulak och Miro Karjalainen i slagsmål. Bild: Markku Hyttinen / AOP

Lukkos galna derbyseger

Raumolaget Lukko vann säsongens första Satakuntaderby i oktober med klara 6–1 borta mot Ässät.

På lördagen möttes lagen i Raumo – och det blev ännu fulare siffror till Lukkos fördel.

Lukko har inte förlorat en enda match på hemmaplan och det var aldrig aktuellt i lördagens match heller.

Ässät bytte in Sami Aittokallio i kassen efter att Rasmus Tirronen släppt in två mål under de fyra första minuterna. Aittokallio skulle få en riktigt svettig kväll, med sju insläppta puckar.

Lukko gjorde tre mål i den första perioden, två i den andra och fyra i den sista efter en stark avslutning. Daniel Audette (1+3), Robin Press (2+1) och Ville Heinola (0+2) visade vägen i 9–1-segern.

Hela sex av Lukkos mål kom på power play.

– De tog många utvisningar och vi lyckades straffa dem för det, summerade vinnarlagets Anrei Hakulinen.

Resultat, FM-ligan:

JYP–Jukurit 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

4.14 Aleksi Salonen (Patrik Puistola-Jani Tuppurainen) 1–0

23.20 Samuel Valkeejärvi (Brad Lambert-Jarkko Immonen) 2–0

45.26 Jerry Turkulainen 3-0 bp

Målvakter:

Markus Ruusu JYP 12+9+15=36

Sami Rajaniemi Jukurit 6+7+2=15

KooKoo–HPK efter straffar 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

36.22 Joonas Oden (Arttu Pelli-Trevor Mingoia 1–0 pp

39.42 Petri Kontiola (Valtteri Puustinen-Kristian Vesalainen) 1–1 pp

40.17 Kristian Vesalainen (Valtteri Puustinen) 1–2

50.56 Kyle Platzer (Trevor Mingoia-Arttu Pelli 2–2 pp

Avgörande straff: Trevor Mingoia 3–2

Målvakter:

Victor Brattström KooKoo 3+3+6+3=15

Emil Larmi HPK 5+12+7+1=25

Pelicans–Tappara 5–1 (0–0, 1–1, 4–0)

21.30 Hannes Björninen (Alex Lindroos) 1–0

29.49 Olavi Vauhkonen (Jarkko Malinen) 1–1

41.12 Hannes Björninen (Iikka Kangasniemi-Waltteri Merelä) 2–1 49.16 Jonatan Tanus (Casimir Jürgens-Rudolf Cerveny) 3–1

58.17 Waltteri Merelä (Jonatan Tanus-Sakke Hämäläinen) 4–1

58.44 Otto Nieminen (Artturi Toivola-Antti Tyrväinen) 5–1

Målvakter:

Patrik Bartosak Pelicans 11+9+12=32

Christian Heljanko Tappara 8+3+5=16

SaiPa–TPS 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

24.20 Lauri Pajuniemi (Lauri Korpikoski-Juuso Pärssinen) 0–1 pp 24.44 Josh Kestner (Aleksi Anttalainen-Oliver Bohm)

59.44 Joel Olkkonen (Elmeri Kaksonen-Joni Nikko) 1–2 um

Målvakter:

Niclas Westerholm SaiPa 5+10+8=23 (borta: 56.35-60.00)

Ukko-Pekka Luukkonen TPS 6+9+8=23

Sport–Ilves 0–6 (0–1, 0–4, 0–1)

11.44 Joose Antonen (Aleksi Elorinne) 0-1

29.09 Antti Saarela (Teemu Lepaus-Eetu Päkkilä) 0-2

33.48 Roby Järventie (Juuso Välimäki-Matias Maccelli) 0-3

36.27 Arttu Ruotsalainen (Kalle Maalahti-Ville Meskanen) 0-4 pp

39.37 Joona Koppanen (Eemeli Suomi-Panu Mieho) 0-5

59.24 Arttu Ruotsalainen (Eemeli Suomi-Kalle Maalahti) 0-6 pp

Målvakter:

Niko Hovinen Sport 13+12+6=31

Lukas Dostal Ilves 4+6+7=17

Kärpät–HIFK 1–7 (0–1, 1–2, 0–4)

19.23 Mikko Kousa 0-1 pp

28.53 Ville Varakas (Jere Sallinen-Antti Suomela) 0–2

33.13 Mika Pyörälä (Jesse Puljujärvi-Cody Kunyk) 1–2

35.53 Jere Sallinen (Alex Broadhurst-Emil Bemström) 1–3 pp

41.55 Otto Koivula (Emil Bemström-Joona Luoto) 1–4

43.22 Joonas Lyytinen (Jere Sallinen-Emil Bemström) 1–5 pp 49.27 Antti Suomela (Mikko Kousa-Eero Teräväinen) 1–6 pp

58.11 Anton Lundell (Mikko Kousa-Sebastian Dyk) 1–7 pp

Målvakter:

Patrik Rybar Kärpät 11+11+10=32

Niilo Halonen HIFK 4+8+4=16

Lukko–Ässät 9–1 (3–0, 2–1, 4–0)

1.00 Vili Saarijärvi (Anrei Hakulinen-Julius Mattila) 1–0

4.09 Heikki Liedes (Linus Nyman-Mikko Petman) 2–0

14.08 Eetu Koivistoinen (Pavol Skalicky-Anrei Hakulinen) 3–0 pp

23.02 Miro Mäkinen 3–1

30.43 Robin Press (Daniel Audette-Ville Heinola) 4–1 pp

39.41 Daniel Audette (Ville Heinola-Jonne Tammela) 5–1 pp

44.34 Robin Press (Ville Heinola-Daniel Audette) 6–1 pp

50.51 Sebastian Repo (Jonne Tammela-Miska Kukkonen) 7–1

53.17 Sebastian Repo (Daniel Audette-Robin Press) 8–1 pp

56.35 Pavol Skalicky (Eetu Koivistoinen-Aleksi Saarela) 9–1 pp

Målvakter:

Oskari Setänen Lukko 0+5+12=17

Rasmus Tirronen Ässät 3+0+0=3, Sami Aittokallio Ässät 7+6+17=30