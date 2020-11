Norrena & Frantz: Bajs, respekt och gnistor - är det riskabelt att låta relationen bli för bekväm? Här publikens tankar

Kan en relation bli för bekväm?

Vad händer med romantiken om endera parten slutar anstränga sig, hasar runt i smutsiga hemmakläder och låter toalettdörren stå på vid gavel vare sig hen borstar tänderna eller lägger en kabel?

Det undrade Relationspodden häromveckan och undantagsvis fick vi svar enbart av kvinnor!

Eftersom de manliga lyssnarna brukar stå för en ansenlig del av de svar vi får in blir vi nu nyfikna!

Är det här med bekvämlighet i parförhållandet en icke-fråga för män?

Ser män det som en självklarhet att man ska få vara avslappnad på hemmaplan, klä sig bekvämt och fisa obekymrat när det behövs?

Vad kan skillnaden mellan män och kvinnor bero på i det här avseendet?

Den diskussionen kan vi gärna föra vidare, till exempel i kommentarsfältet till denna artikel!

Tack till alla er som svarade, nedan följer ett urval av tankegångarna vi fick in!



Hannah Norrena och Eva Frantz i Relationspodden. Hannah Norrena och Eva Frantz ser luriga ut. Bild: Ilmari Fabritius

Svår fråga!



Det är inte bra om en relation blir alltför bekväm. Samtidigt: om man inte kan vara helt naturlig med sin partner, vem ska man då vara det med?

Tvåbarnsmamman



Laktosmagen och badrums-ekot



De första gångerna jag (och min laktosmage) övernattade hos min nuvarande make var det inte lätt. Varför finns det inbyggt eko i alla badrum?

Vi är i dag rätt öppna när det gäller privata saker, det mesta går att diskutera.

När han har fått en fästing på familjejuvelerna och inte får tag på den själv hjälper jag.

Trots det föredrar vi båda att hålla dörren stängd när det är nummer två på gång. Däremot är det fritt fram att kommentera hur illa det luktar efter att den andra varit på toan.

Stinkfia 36



Älskling, kan du skruva upp ljudet på teven en aning? Bekymrad kvinna med toalettpappersrulle i handen Bild: Anetlanda

Man ska inte vara för glansig



Helt otänkbart för mig att ett långvarigt nära förhållande skulle exkludera mindre trevliga kroppsliga funktioner.

Känns så Hollywood-amerikanskt, att man alltid skall spela en snygg roll inför den man älskar.

50+ Frånskild av andra orsaker



Redan en fis är för mycket

Redan då man börjar fisa mitt framför varandra är man för bekväm i förhållandet, för att inte tala om att sköta toalettbestyr med den andra i rummet.

Fisförnäm, 22



Man är för bekväm då man inte längre anstränger sig



Nästan fem år in i förhållandet försöker han inte mera. Till exempel tror han att jag ska bli kåt utan att han anstränger sig det minsta och köra igång så där direkt.

Ju längre ett förhållande pågår, desto mer ansträngning kan det behövas för att sexet inte ska bli tråkigt är min erfarenhet.

Natalie, 22

Kommer inte över bajs-skammen!



Bodde i flera år tillsammans med en pojkvän och min mage blev i princip förstörd för att jag inte vågade gå på toaletten då jag behövde.

Till och med efter en förlossning, då det där med bajsande var ett projekt man pratade högt om med barnmorskan, ville jag inte att min man skulle höra.

Jag tycker verkligen att det är helt privat och att ens partner aldrig borde höra eller se något sådant.

Men det är ju inte hållbart heller!

Pryd 29



Att va? kvinna klädd i smutsiga kläder röker och spelar tv-spel Bild: All rights reserved Corepics VOF 2011

Det går att både vara bekväm hemma och hålla gnistan vid liv



Fast vi är bekväma av oss så gnistrar det nog om oss efter 12 år tillsammans.

Min man är en jäkel på att se det fina i mig när jag inte ser det själv, då jag svettig står och tvättar fönstren med håret hit och dit och han tar tag i mig och säger ”herregud du är så sexig! Vilken het fru jag har!”

Men hos oss finns nog dock en gräns, man sitter inte och skiter med wc-dörren öppen och bromsspåren ska skuras bort!

Att fisa vid matbordet eller under sex är också ett big no no!

Bruttan 30