Familjen Åberg avlar kor av japanska rasen wagyu - Keisari, Korona och Kaya är först på plan i Flyth

Finländarnas köttkonsumtion ökar fortsättningsvis.

Svenskarna har under de två senaste åren skurit ner på köttkonsumtionen. År 2016 konsumerades 87,7 kilogram kött per person, medan dom bara åt 83,5 kilogram per person under förra året. Det är en minskning på 4,2 kilogram, eller omkring åtta maletköttpaket.